Американский стартап Abridge, специализирующийся на автоматизации врачебных заметок с помощью ИИ, завершил раунд финансирования на $300 млн, сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Оценка компании выросла до $5,3 млрд по сравнению с $2,75 млрд в феврале, когда Abridge привлек $250 млн.

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Генеральный директор и сооснователь Abridge доктор Шив Рао пояснил, что средства пойдут на найм ученых, экспертов по машинному обучению и разработчиков для создания новых продуктов и ИИ-инфраструктуры для крупных клиентов.

Технология Abridge, основанная на прослушивании диалогов врача и пациента с последующей транскрипцией, используется в более чем 150 крупных медучреждениях США. Она была запущена в 2018 году. Система распознает сложные медицинские термины, адаптирует заметки под специальности и интегрирует данные из прошлых записей.

Рао отметил, что здравоохранение внедряет ИИ быстрее других отраслей. Планируется, что в 2025 году система обработает свыше 50 млн медицинских бесед.

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Старший вице-президент и главный цифровой директор системы здравоохранения Йель-Нью-Хейвен Ли Швамм сообщил, что около 800 из 3 тыс. врачей системы используют Abridge, и их число удвоится в следующем году. По его словам, 60–70% врачей продолжают использовать платформу, отмечая снижение выгорания. Швамм подчеркнул, что это станет обязательным, как электронные медкарты.

Главный директор по информационным технологиям и цифровой стратегии системы здравоохранения Inova Мэтт Калл рассказал, что Abridge внедряется для 6 тыс. медсестер, которые смогут записывать данные пациентов через подключенные устройства.