К масленичной неделе аналитики рассчитали традиционный «блинный индекс». Приготовить блины для семьи из четырех человек по классическому рецепту теперь стоит 149 рублей. Это на 4% больше, чем год назад, показало исследование цен в первой декаде февраля.

Hanxiao Xu/Unsplash

В продуктовой корзине для блинов больше всего подорожало молоко — плюс 8%. Мука прибавила 3%. Яйца, напротив, стали доступнее — минус 6% к прошлогодним ценам.

Региональные цены заметно различаются. В лидерах по дороговизне — Новосибирск, где набор для блинов обойдется в 192 руб. Москва и Екатеринбург делят второе место с показателем 172 руб. В Краснодаре блины обойдутся в 169 руб., в Петербурге — в 162, в Казани — в 154.

Тем, кто не хочет возиться с тестом, придется раскошелиться сильнее. Готовые блинные смеси подорожали на 10% до 195 руб. Замороженные блины тоже прибавили 10% и стоят в среднем 199 руб. В кафе и ресторанах порция блинов обойдется в 287 руб. — плюс 6% к прошлому году.

Россияне все чаще заказывают блины через интернет. Онлайн-продажи готовых блинов выросли на 20%, замороженных — на 25%. Аналитики также фиксируют рост интереса к самостоятельному приготовлению: продажи пшеничной муки увеличились на 9%, блинных смесей — на 10%. Эксперты связывают это с бумом на хлебопечки в предыдущие два года.

