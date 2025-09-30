Блогер, основатель бизнес-клуба Club 500 и автор книги «Трансформатор» Дмитрий Портнягин назвал начисление ему долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 799 млн руб. за 2020−2021 годы несправедливой и необоснованной суммой. Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Портнягину начислили почти 800 млн руб. долгов.

Блогер Дмитрий Портнягин с супругой Екатериной. Михаил Воскресенский / РИА Новости

«ИФНС по Наро-Фоминску объединила 21 физическое и юридическое лицо с оборотами в несколько миллиардов рублей и посчитала меня центром получения прибыли. Причем большинство этих лиц не имеют ко мне никакого отношения, некоторых я даже не знаю. Мне кажется, даже они не знают, что их включили в мой «контур», — написал блогер.

Он привел в пример добавление в контур физического лица, владельца лесозаготовительного предприятия в Иркутской области и назвал это «бездоказательным».

«Мне страшно представить, как налоговая будет доказывать в суде, что все эти 21 лицо действовали в моих интересах и что их деньги являются моими. <…> Я хочу верить, что это ошибка какого-то конкретного сотрудника, и что суд в этом разберется», — отметил он.

Портнягин подчеркнул, что для таких налогов потребовались бы обороты в десятки миллиардов рублей, чего у него не было, особенно в 2020–2021 годах во время пандемии, когда бизнесы выживали. Он считает невозможным выплатить сумму даже при продаже всего имущества, накопленного за 20 лет.

Один из адвокатов Портнягина Евгений Грицков на фоне появления сообщений о начислении почти 800 млн руб. долга в конце сентября заявил, что блогера обязали оплатить налоги за других бизнесменов и компании. Он назвал требования ИФНС по городу Наро-Фоминску абсурдными. Адвокат тогда добавил, что действия налоговиков будут обжалованы в суде.

Портнягина задержали 11 апреля 2024 года в Ростове-на-Дону по дороге из зоны проведения военной операции в Москву. Через несколько дней его обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198) и легализации денежных средств, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 Уголовного кодекса). По данным следствия, его задолженность перед бюджетом с 2018 по 2020 год составила более 124 млн руб., а пени и штрафы — 64 млн руб. В управлении Следственного комитета (СК) по Московской области заявили, что Портнягин и его жена Екатерина возместили государству ущерб от неуплаты налогов. Сначала блогера отправили под домашний арест, но позже смягчили меру пресечения до запрета определенных действий.

По версии СК, Портнягины совершили финансовые операции, переведя более 91 млн руб. на счета третьих лиц. В начале сентября жена Портнягина Екатерина частично признала вину в легализации денег, но попросила исключить из суммы обвинения 31,5 млн, которые, по ее словам, были потрачены на лечение ребенка и бытовые нужды.