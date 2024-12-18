Звезда YouTube Джимми Дональдсон, выступающий под псевдонимом «MrBeast», арендовал египетские пирамиды для съемок своего видео. В социальных сетях появилось 46-секундный ролик из подкаста Ноа Лайлса «Beyond the Record», в котором был показан отрывок из еще не вышедшего эпизода. В нем известный блогер появляется в качестве гостя.

Во время беседы ютубер заявил, что сотрудничает с правительством Египта, и оно разрешило ему арендовать три пирамиды на 100 часов.

«Я собираюсь сделать видео, в котором мне позволят исследовать любой уголок пирамид», — рассказал MrBeast. Он также сообщил, что вместе с друзьями будет «спать в пирамидах».

«Я никогда там не был,— добавил блогер. — Я просто хочу найти секреты и пройти через все комнаты, гробницы и тому подобное».

Группу будет сопровождать экскурсовод, который расскажет об истории пирамид и познакомит с древним памятником, а также они получат доступ к комнатам, расположенным внутри строений.

Блогер MrBeast получил популярность благодаря своим экстравагантным видеороликам и челленджам на YouTube. Его канал имеет самое большое количество подписчиков за всю историю существования сервиса.

Ранее YouTube анонсировал серию обновлений для своего продукта коротких видео YouTube Shorts. Они включают возможность для создателей загружать видео длиной до трех минут. Компания также заявила, что обновляет проигрыватель Shorts, представляет шаблоны и добавляет новую страницу трендов Shorts на мобильных устройствах.