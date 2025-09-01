Совокупное состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $24,62 млрд с начала 2025 года. Это следует из данных Bloomberg Billionaires Index.

Среди лидеров по приросту — сооснователь Telegram Павел Дуров, состояние которого выросло на $4,08 млрд и достигло $15,1 млрд. Акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов нарастил $3,57 млрд, его активы оцениваются в $16,8 млрд. Основатель «Северстали» Алексей Мордашов прибавил $3,53 млрд, доведя общее состояние до $26,6 млрд.

В топе по росту состояние также Владимир Потанин с $31 млрд (+$3,17 млрд за год) и председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг с $10,1 млрд (+$2,83 млрд).

Наибольшие потери понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: его состояние сократилось на $2,81 млрд, до $23 млрд. Убытки зафиксированы и у Дмитрия Рыболевлева (-$1,55 млрд, до $9,42 млрд) и Михаила Фридмана (-$953 млн, до $13,8 млрд).