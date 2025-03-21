Производитель спортивной одежды и обуви Nike заявил о снижении выручки и рентабельности из-за продолжающегося обновления товарных запасов, которое, по информации компании, необходимо для возобновления роста. Также ожидается резкое снижение валовой прибыли в текущем квартале по сравнению с годом ранее, отчасти из-за повышения ввозных пошлин, введенных США на продукцию из Китая и Мексики.

Глава Nike Эллиотт Хилл, многолетний руководитель, который вышел на пенсию, но затем в октябре вернулся на этот пост, стремится направить компанию к росту после падения продаж и сокращений штата в прошлом году. Среди его задач — реорганизация, переориентация на спорт и налаживание отношений с ретейлерами.

Сейчас компания Nike избавляется от залежавшихся товаров с помощью больших скидок, поскольку спрос на некоторые из ее крупнейших франшиз кроссовок, включая Air Force 1 и Dunks, угасает. Товарные запасы за этот период сократились на 2%, но CFO компании Мэтт Френд сказал, что их уровень остается «повышенным во всех категориях».

Кроме того, продажи на китайском рынке не оправдали ожиданий аналитиков на фоне затянувшегося спада потребительской активности. Однако показатели Северной Америки и региона, включающего Европу, Африку и Ближний Восток, оказались лучше, чем ожидалось.

Френд отметил, что «геополитическая динамика, новые тарифы, нестабильные курсы валют и налоговое регулирование» являются факторами, создающими неопределенность.

Согласно отчетам компании, в 2024 финансовом году Китай производил 18% обуви под брендом Nike. На сайте компании указано, что у производителя 117 производственных площадок в Китае и восемь в Мексике.

Несмотря на прогнозы аналитиков, которые ожидали 11-процентное падения, выручка компании на конец февраля, упала на 9%, до $11,3 млрд.