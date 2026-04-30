Венчурное подразделение BMW Group — BMW i Ventures — закрыло третий фонд объемом $300 млн. Общий объем активов под управлением достиг $1,1 млрд. Фонд сосредоточится на стартапах ранних стадий и до раунда Series B в Северной Америке и Европе.

В числе приоритетов — агентный ИИ, физический ИИ (в робототехнике и автономных системах), промышленное ПО, передовые материалы, а также технологии производства и управления цепочками поставок. По словам управляющих фонда, главный вызов — отличить стартапы с устойчивым долгосрочным преимуществом от тех, кто просто следует рыночной конъюнктуре.

За предыдущие годы BMW i Ventures инвестировала более чем в 75 компаний. В их числе — ChargePoint, Tekion, Xometry, CelLink, GaN Systems, Fox Robotics, Boston Metal, Bcomp и Phoenix Tailings. В рамках второго фонда было совершено свыше 35 сделок; часть из них в сфере ИИ пока не раскрыта. Среди публично объявленных — инвестиции в Athenic AI (аналитика данных), Qualytics (автоматизация контроля качества данных), Estes Energy Solutions (аккумуляторные платформы) и Via Science (защита данных).

Конкуренция среди корпоративных венчурных фондов в сегменте автомобильного и промышленного ИИ заметно усилилась. Помимо BMW i Ventures, здесь активно работают Porsche Ventures, Toyota Ventures, Stellantis Ventures и Latitude — фонд Ford. Для портфельных компаний фонд предлагает дополнительные преимущества: доступ к инженерной сети BMW Group, возможность тестирования технологий на производственных площадках и совместную работу с инженерами — даже без коммерческого контракта.

Запуск третьего фонда совпал с масштабным притоком капитала в сегмент физического ИИ. На фоне гонки технологических гигантов за вычислительную инфраструктуру производители промышленного оборудования и автомобилей делают ставку на то, что следующая волна автоматизации затронет физический мир — склады, заводы и автономный транспорт — не менее глубоко, чем софт.

