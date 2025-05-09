Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Nature Climate Change, наиболее обеспеченные слои населения вносят основной вклад в усиление климатических катастроф. Хотя предыдущие работы уже отмечали непропорционально высокий уровень выбросов среди богатых, текущее исследование впервые количественно оценило их конкретную ответственность за климатические изменения.

Авторы нового анализа уверены, что их данные подтверждают необходимость введения климатических налогов и финансирования, особенно для богатых. Результаты показывают, что большая часть населения развитых стран, включая большинство британцев с полной занятостью, несет основную ответственность за климатические катастрофы, последствия которых особенно ощущают беднейшие.

Ведущий автор исследования, Сара Шёнгарт, пояснила, что экстремальные климатические явления — это результат потребительских привычек и инвестиционных решений, связанных с уровнем благосостояния. Она подчеркнула, что результаты поддерживают климатическую политику, которая снижает выбросы у богатых.

Анализ показал, что 10% самых богатых людей (с доходом более 42,98 тыс. евро) ответственны за 65% глобального потепления с 1990 года. Более богатые группы оказывают еще больший вклад: 1% самых обеспеченных вызвали 20% потепления, а 0,1% — 8%.

Методология включала моделирование изменения климата без учета выбросов от богатых групп. Если бы все люди производили выбросы, как беднейшие 50%, глобальное потепление с 1990 года было бы всего 0,1°C. Но выбросы топ-10% привели бы к росту температур на 2,9°C, топ-1% — на 6,7°C, а топ-0,1% — на 12,2°C.

Соавтор Карл-Фридрих Шлойснер отметил, что эти выводы имеют практическую значимость и подчеркивают важность учета ответственности богатых при создании климатической политики. Работа выходит на фоне сокращения климатического финансирования для уязвимых стран, что тревожит экспертов. Ученые надеются, что их исследование поможет сделать климатическую политику более справедливой и эффективной.

В исследовании использовались данные с 1990 по 2019 год, а доходы были пересчитаны с учетом покупательной способности для международной сопоставимости.