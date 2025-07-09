Картина, знакомая каждому, кто бывал в крупном европейском городе: на центральной площади гид с ярким зонтом собирает большую группу туристов. Их ждет многочасовая прогулка по историческим местам, плата за которую в конце остается на усмотрение каждого участника. Эти так называемые «бесплатные туры» стали неотъемлемой частью туристической индустрии.

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Принято считать, что подобный формат привлекает в первую очередь экономных путешественников: студентов, бэкпекеров, людей с ограниченным бюджетом, для которых слово «бесплатно» является решающим. Кажется логичным, что те, кто может позволить себе индивидуального гида или дорогую экскурсию, не станут ходить в толпе, полагаясь на добровольные пожертвования.

Однако новое исследование, проведенное учеными из Университета Кордовы, полностью разрушает этот стереотип. Исследователи решили составить детальный социодемографический портрет типичного участника «бесплатного тура», и результаты оказались совершенно неожиданными. Оказалось, что основная аудитория этих экскурсий — далеко не бедные студенты.

Проанализировав данные около 250 опросов с применением систем машинного обучения, ученые нарисовали своего рода «фоторобот» туриста, выбирающего этот формат. И этот портрет не имеет ничего общего с образом экономного путешественника.

Кто любит бесплатные туры?

Типичный участник «бесплатного тура» — это женщина в возрасте около 40 лет, с высшим образованием и доходом выше среднего. Исследование, опубликованное в журнале Tourism Recreation Research, приводит конкретные цифры. Три из четырех участников (75%) имеют университетский диплом или ученую степень. 60% опрошенных зарабатывают более €1500 в месяц после уплаты налогов, а каждый четвертый (25%) имеет доход свыше €2500.

Что же привлекает этих обеспеченных и образованных людей? Как показало исследование, дело вовсе не в экономии. Главными мотивирующими факторами для них являются возможность познакомиться с историческими районами, интересный маршрут и, что особенно важно, личность гида. «Люди больше не хотят узнавать историю города по табличке на стене. Они хотят, чтобы им рассказали историю», — обьясняет руководитель исследования Томас Лопес.

Именно гиды играют ключевую роль, превращая прогулку в увлекательное повествование. И туристы готовы за это платить. Половина опрошенных оставляет гиду от €6 до €10, и практически никто не платит больше €20. Уровень удовлетворенности такими экскурсиями оказался чрезвычайно высок: подавляющее большинство участников заявили, что с удовольствием повторят этот опыт и порекомендуют его друзьям.

Интересно и то, что, по данным исследования, участие в «бесплатных турах» никак не связано с использованием других сервисов «совместной экономики», таких как Blablacar или Uber. Это доказывает, что free tours — это самостоятельный и очень востребованный туристический продукт, а не просто способ сэкономить. Для туристических агентств и властей городов это важный сигнал: такие туры стали мощным инструментом маркетинга и продвижения туристических направлений.