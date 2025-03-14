Всем желающим оформить соцконтракт на открытие бизнеса необходимо пройти обязательное тестирование на Цифровой платформе МСП.РФ. После его успешного прохождения кандидаты допускаются к следующим этапам. С 2024 года это сделали уже более 168 тыс. человек. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Социальный контракт — это соглашение, которое гражданин заключает с органом социальной защиты. Для потенциального получателя разрабатывается и утверждается индивидуальная программа, которую кандидат обязуется поэтапно выполнить в установленные сроки. В число задач входит и открытие собственного бизнеса. На это направление можно получить до 350 тыс. руб.

Обязательное тестирование позволяет выявить уровень предпринимательских компетенций заявителя и их соответствие минимальным требованиям, необходимым для получения финансирования.

Кроме того, каждый претендент должен также обосновать «жизнеспособность» предлагаемой предпринимательской идеи. Для этого ему потребуется самостоятельно составить бизнес-план и представить его в региональный орган соцзащиты, или разработать его совместно с сотрудниками организации.

С 2024 года более 168,5 тыс. человек успешно прошли тестирование на цифровой платформе МСП.РФ. Общее количество участников с января прошлого года, когда оно стало обязательным этапом, достигло почти 175 тыс. человек. С тех пор свой бизнес с использованием средств соцконтракта запустили 128,4 тыс. человек.

Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина сообщила, что с момента старта программы социальных контрактов на запуск и развитие бизнеса и развитие личного подсобного хозяйства было выделено уже 113,3 млрд руб., в том числе 36,4 млрд руб. с начала 2024 года.

Она отметила также, что благодаря социальному контракту за период действия программы свой бизнес начали порядка 470 тыс. человек. Полученные средства можно направить на аренду помещения для бизнеса, покупку оборудования и расходных материалов, а также продвижение своих товаров или услуг на маркетплейсах.