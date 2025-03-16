«Яндекс Маркет» и исследовательская компания «ОнИн» опросили более 1 тыс. россиян и выяснили, что в случае выбора между покупкой онлайн или офлайн одной и той же модели одежды или обуви большинство выберут интернет-шоппинг. Также оказалось, что большинство считает необязательным для бренда наличие физического магазина. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Эксперты выяснили, что 62% респондентов за последние два года стали чаще покупать одежду, обувь и аксессуары онлайн. Еще 79% замечают такую тенденцию в своем окружении. Более 70% россиян отметили, что не считают наличие офлайн-магазина важным атрибутом бренда.

В 8 из 10 случаев россияне для таких покупок выбирают интернет-шопинг. 23% предпочитают приобретать онлайн любую одежду или обувь, еще 56% ищут там определенные модели.

83% опрошенных выбирают для покупок маркетплейсы. Кроме того, четверть из них подписываются там на понравившиеся магазины, чтобы следить за обновлениями. В основном россияне заказывают повседневную (51%) и домашнюю (50%) одежду, аксессуары (41%) и обувь (39%).

При выборе вещей онлайн респонденты ориентируются на опыт других покупателей, для этого читают мнение о товаре в отзывах (65%) и смотрят фотографии (55%). После этого 44% сверяются с размерной сеткой, а каждый десятый изучает бренд. Это компенсирует отсутствие возможности примерить и потрогать товар, как в офлайн-магазине.

Среди тех, кто обычно выбирает офлайн-шоппинг, почти 30% предпочтут купить вещь онлайн, если у бренда одна и та же модель будет представлена и в интернете, и в магазине.

Покупатели ценят онлайн-шоппинг за возможность сделать заказ, не выходя из дома (63%), и забрать его в удобное время (59%). Также они отмечают, что в интернете проще подобрать нужную вещь благодаря широкому выбору и разнообразию условий (55%).

Арт-директор CreativePeople Артем Лукичев считает, что в онлайн-среде особенно важно работать с узнаваемостью бренда и лояльностью клиентов. Он подчеркнул необходимость внедрения инструментов, которые будут транслировать определенный образ бренда и впоследствии аккумулировать нужную аудиторию вокруг него.

Он также рассказал, что сейчас продавцы используют для этого кастомизированные витрины на маркетплейсах, страницы в социальных сетях и сайты. С их помощью можно транслировать аудитории фирменный стиль бренда и показывать дополнительную ценность продукта через его преимущества.