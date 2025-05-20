Доля компаний, планирующих киберучения в 2025 году, увеличилась с 75% до 85%, следует из результатов исследования ГК «Солар». Основной драйвер — нехватка квалифицированных специалистов и недостаток навыков для защиты от сложных кибератак. Подробности — в распоряжении «Инк.»

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В 2025 году 20% компаний планируют тренировки для команд ежемесячно, 35% — ежеквартально, 27% — раз в полгода. Бюджеты составляют 500 тыс. руб. на сотрудника (42% компаний), до 1 млн руб. (10%) и свыше 1 млн руб. (4%).

По словам директора департамента «Киберполигон» ГК «Солар» Сергея Кулакова, учения моделируют реальные атаки, развивая навыки реагирования и расследования. При этом 76% респондентов считают учения эффективными для ИБ-специалистов, а 77% отмечают рост защищенности организаций.

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По сравнению с 2024 годом также выросло число компаний, которые планируют расширить состав участников киберучений. Так, на 9% (с 13 до 22) выросло число организаций, которые планируют обучать только 1-2 сотрудников, 45% компаний сообщили, что готовы обучать от 3 до 10 человек. В 29% компаний руководство, IT- и ИБ-подразделения готовы обучать команды от 10 до 50 киберзащитников.

Кулаков отметил, что среди форматов киберучений в тренде CTF, который позволяет проверить навыки специалистов по 20 экспертным направлениям в информационной безопасности. По его словам, геймификация киберучений и переход в онлайн-формат также снижают порог для входа организациям среднего масштаба.

В опросе участвовали 150 представителей бизнеса и госсектора, включая топ-менеджеров (31%), руководителей ИТ/ИБ (19%) и специалистов по кибербезопасности (20%).