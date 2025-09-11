Большинство (55%) российских соискателей с детьми или планирующих их завести заявили, что забота о детском образовании может стать решающим фактором при выборе компании для трудоустройства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного платформой онлайн-рекрутинга hh.ru и «Онлайн-школой № 1» среди 2605 россиян. Подробности — в распоряжении «Инка».

Согласно исследованию, для каждого четвертого (28%) опрошенного важна качественная реализация инициативы. Треть родителей (32%) призналась, что с удовольствием воспользовалась бы поддержкой работодателя в обучении и развитии детей. Еще 29% заинтересовались бы таким бенефитом при определенных условиях, а 31% готовы рассмотреть эту возможность в будущем.

Самыми востребованными форматами поддержки стали путевки в летние лагеря и приглашения на мастер-классы — их отметили 51% опрошенных. На втором месте оказались кружки и секции (49%), за ними следуют курсы иностранных языков (42%). Родители также заинтересованы в помощи при поступлении детей в вузы (41%), частичной оплате обучения в высших и средних учебных заведениях (37%), доступе к онлайн-школам и образовательным платформам (29%), а также в дополнительных стипендиях и грантах (24%).

Помимо образовательных инициатив, семьи ожидают от работодателей гибкий график и удаленную работу — это критично для 68% респондентов. Половина (49%) хотела бы добровольное медицинское страхование для детей, каждый пятый (20%) — организацию продленки или услуг корпоративных нянь, а 16% — наличие детских комнат в офисе.

Расходы на развитие ребенка ощутимо влияют на семейный бюджет: 42% тратят ежемесячно от 5 до 15 тыс. руб., 27% — до 30 тыс. руб., а 12% — больше. При этом 35% семей не экономят на дополнительных занятиях, но вынуждены урезать другие расходы. Большинство (64%) покрывают затраты самостоятельно, 16% ищут бесплатные или бюджетные варианты, 6% занимаются развитием дома, а 5% получают помощь от родственников.