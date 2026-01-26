В 2025 году суды признали банкротами почти 568 тыс. россиян, следует из статистики «Федресурса». Еще 61,3 тыс. человек прошли упрощенную, внесудебную процедуру. Таким образом, с момента появления соответствующих законов общее число граждан, воспользовавшихся механизмом банкротства, перевалило за 2,22 млн.

Рост числа завершенных дел сохраняется, хотя и не такими стремительными темпами, как в первые годы после запуска процедуры. Если в начальный период прирост достигал 50−70% в год, то сейчас он стабилизировался на уровне 20−30%. В частности, судебных банкротств с продажей имущества в 2025 году стало на 31,5% больше, чем в 2024-м.

Любопытный сдвиг наблюдается в типах решений по делам. Количество утвержденных судами планов реструктуризации долгов сократилось: в 2025 году их получили 37,8 тыс. человек против 49,8 тыс. годом ранее. Эксперты связывают это с тем, что кредиторы стали активнее договариваться с должниками во внесудебном порядке, предлагая рассрочки. Число таких добровольных соглашений за год выросло более чем в два раза.

Подавляющее большинство судебных процедур (97,3%) по-прежнему инициируют сами граждане, оказавшиеся в долговой яме.

Особенно резко увеличилось число обращений по упрощенной, внесудебной процедуре. В 2025 году было открыто 68,3 тыс. таких дел — на 22,9% больше, чем в 2024-м. Фактически завершенных внесудебных банкротств стало на 70,4% больше. Этот всплеск отчасти является последствием реформы 2024 года, которая упростила доступ к процедуре для пенсионеров через МФЦ, вызвав волну заявлений.

В 2025 году условия внесудебного банкротства были дополнительно смягчены для социально уязвимых групп. Право на упрощенный порядок получили, например, участники СВО — для них отменили обязательное условие о завершении исполнительного производства по долгам. Похожие льготы распространили на пенсионеров и получателей детских пособий.

Общая картина долговой нагрузки на население остается масштабной. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, за январь-ноябрь 2025 года в производстве находилось 33,3 млн исполнительных дел о взыскании кредитных долгов с физлиц. Совокупная сумма требований по ним превысила 3,8 трлн руб. При этом более 9 млн дел оставались неоконченными, а общий долг по ним оценивался почти в 1 трлн руб.

