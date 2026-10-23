Почти 39% российских компаний в 2027 году планируют перейти к «тихим сокращениям» — не нанимать новых сотрудников взамен тех, кто уволится самостоятельно. Еще 19,3% работодателей рассматривают прямое сокращение штата. При этом бизнес не всегда готов тратить деньги на повышение эффективности: 39,7% участников опроса рассчитывают сократить расходы без дополнительных инвестиций. Такие результаты показало исследование «Актион Финансы».

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В исследовании приняли участие 637 представителей российских компаний. Помимо отказа от замены уволившихся сотрудников, работодатели рассматривают и другие способы сократить расходы на персонал. Ограничить прием новых работников собираются 23,1% опрошенных, а 33,3% намерены перераспределять обязанности между действующими сотрудниками и подразделениями. Еще 28,3% компаний рассчитывают повысить производительность труда, сохранив нынешнюю численность персонала.

Одним из способов снизить расходы компании считают автоматизацию. В первую очередь она затронет кадровые процессы — на это рассчитывают 50,1% опрошенных. Еще 46,2% рассматривают автоматизацию производства и оказания услуг. Однако внедрение новых технологий требует затрат, на которые готовы далеко не все. Только в проекты с быстрой окупаемостью намерены вкладываться 17,9% компаний, тогда как 39,7% собираются сокращать расходы вообще без дополнительных инвестиций.

Почти треть участников опроса признает, что самые очевидные способы сократить расходы уже исчерпаны. Дальнейшая экономия может обернуться новыми проблемами для бизнеса. Так, 34,5% компаний опасаются ухудшения качества товаров и услуг, 28,1% — сопротивления со стороны сотрудников и отдельных подразделений, а 26,8% — потери ценных специалистов.

Однако экономить одинаково на всех направлениях бизнес не собирается. В первую очередь компании хотят сохранить расходы на оплату труда ключевых специалистов — такой ответ дали 35,8% опрошенных. Еще 30,8% намерены защитить от сокращения бюджеты на автоматизацию, 28,1% — на охрану труда, 26,8% — на разработку новых продуктов, 23,1% — на обучение сотрудников. Маркетинг оказался в числе наименее защищенных направлений: оставить расходы на него без изменений собираются лишь 12,7% компаний. При этом 21,7% участников опроса не выделили ни одной статьи бюджета, которую заранее готовы исключить из возможного сокращения.

Основные возможности для экономии компании видят в административных расходах и закупках. Более половины участников опроса собираются ужесточить лимиты на административные нужды (52,6%) и отказаться от ненужных подписок и сервисов (51,3%). Почти столько же компаний — 49,9% — намерены искать других поставщиков, чтобы сократить затраты на закупки. Еще 41,3% планируют улучшить организацию закупок, а 41% — пересмотреть условия уже заключенных договоров. Повысить производительность труда рассчитывают 34,7% респондентов.

Среди главных финансовых задач на 2027 год компании называют контроль расходов, улучшение денежного потока и снижение себестоимости. Эти направления выделили соответственно 42,2%, 39,7% и 38,5% участников опроса. При этом сократить общую сумму расходов намерены 26,8% компаний. Однако не все проверяют, насколько эффективны уже принятые меры: 14,1% организаций не оценивают регулярно, удалось ли добиться запланированной экономии.

Ведущий эксперт «Актион Финансы» Александра Кульчитская предупреждает, что сокращение расходов на персонал не всегда приносит ожидаемую экономию. Если обязанности ушедшего сотрудника просто распределить между оставшимися коллегами, не меняя рабочие процессы, нагрузка на команду вырастет. Это, в свою очередь, может привести к снижению качества работы и производительности. По словам эксперта, реальная экономия зависит от того, смогут ли компании перестроить процессы и автоматизировать часть задач, а не только уменьшить расходы на зарплаты.

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