Red Bull — это не просто напиток, это один из самых успешных примеров того, как можно выстроить вокруг продукта целую культурную экосистему. За последние 20 лет бренд превратился в полноценную медиакомпанию, производящую контент, организующую спортивные мероприятия и владеющую футбольными клубами по всему миру.

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Все началось с позиционирования: Red Bull не продавал вкус, он продавал ощущение энергии и экстрима. Именно поэтому с самого начала бренд вкладывался не в традиционную рекламу, а в экстремальные виды спорта и нишевые события, которые другие компании попросту игнорировали. Вместо ТВ-роликов — съемки скайдайвинга, мотокросса, бейсджампинга, воздушных трюков, вместо слоганов — визуальный адреналин.

К началу 2010-х у Red Bull уже была собственная медиаимперия: Red Bull Media House, студия, которая производила десятки документалок, YouTube-шоу, коротких видео и даже полнометражных фильмов. Они выпускали журнал, делали подкасты, вели трансляции соревнований, запускали лайфстайл-контент. Все это — под своим контролем, в своем стиле, без внешних продюсеров и рекламных агентств.

Но самой яркой демонстрацией амбиций стал проект Red Bull Stratos: в 2012 году австриец Феликс Баумгартнер, при поддержке бренда, совершил прыжок с высоты 39 км, став первым человеком, преодолевшим звуковой барьер в свободном падении. Трансляцию посмотрели 8 миллионов зрителей одновременно — это был рекорд YouTube на тот момент.

В футболе Red Bull пошел тем же путем: не просто логотип на форме, а полное владение клубами — от Нью-Йорка до Бразилии, от Лейпцига до Ганы. Клубы стали еще одним медийным активом: с их помощью Red Bull рассказывает истории, продвигает игроков, формирует глобальное сообщество. RB Leipzig, Red Bull Salzburg, Red Bull Bragantino — каждый из них работает не только как спортивная команда, но и как канал коммуникации с аудиторией.

Red Bull не просто дает «крылья». Компания создала свой собственный мир, в котором спорт, медиа и культура работают на одну цель.