Аналитики выяснили, на сколько жители России осведомлены о возможностях получения дополнительных средств на общедомовые нужды. Опрос был проведен в октябре 2024 года среди 1,5 тыс. собственников жилой недвижимости, проживающих в многоквартирных домах. Исследование провело АО «Оператор информационной системы», сообщает РБК.

Каждому собственнику квартиры, по закону, принадлежит не только она, но и доля в общедомовом имуществе. К нему относятся крыши, чердаки, подвалы, фасад дома, лифты, коридоры, а также земельный участок, если он образован и поставлен на государственный кадастровый учет.

Распоряжаться этим имуществом, в том числе зарабатывать на нем, может собрание собственников. Жильцы имеют право сдавать нежилые помещения в аренду или отдавать фасады под рекламу. Потратить полученные деньги можно на ремонт дома, оплату коммунальных услуг, благоустройство и другие домовые нужды.

В ходе опроса выяснилось, что более половины жителей не знали об этих возможностях, а остальные знали или что-то слышали. При этом, подавляющее большинство, 97% из тех, которым неизвестно и 76% из тех, кто знает о возможном заработке, не представляют, какие шаги могут предпринять жильцы для организации подобного дохода. 88% из них хотели бы узнать больше о таких способах.

Исследование показало, что 27% респондентов не знают, зарабатывает ли их дом таким образом. 42% опрошенных сказали, что таких источников дохода нет, а 31% заявили, что их дом имеет дополнительный заработок.

Наиболее привлекательными вариантами получения дополнительных доходов с общедомового имущества респонденты назвали установку рекламных конструкций (39%), аппаратов для фильтрации воды (38%) и платежных терминалов (30,5%). Наименее популярной оказалась идея организация временной парковки на придомовой территории (16%).

67% опрошенных заявили, что полученные доходы хотели бы потратить на текущий ремонт и обслуживание домовых нужд. 60% предпочли бы заняться благоустройством, а 37% респондентов — вложить деньги в капитальный ремонт. Около 30% хотели бы создать резервы для непредвиденных расходов. Чуть более 18% высказались за оплату коммунальных услуг, а 14,6% — за вывоз мусора. Отмечается, что респонденты могли выбрать несколько вариантов.

Ранее сообщалось, что собрания собственников жилья в многоквартирном доме предлагается проводить по видеоконференцсвязи, а для голосования использовать Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства или иную систему электронного голосования.