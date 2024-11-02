Аналитики сервиса «Авито Путешествия» в октябре 2024 года провели опрос среди 10 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Исследование показало, какой бюджет на аренду в новогодние праздники закладывают туристы, на что обращают внимание и что считают главным при выборе объектов недвижимости для отдыха, сообщает РБК.

Опрос показал, что россияне, которые планируют поездку на новогодние праздники в другой город, готовы потратить на аренду жилья в среднем 7 тыс. руб. в сутки. Более половины опрошенных (55%) закладывают на поездку в зимние праздники бюджет до 5 тыс. руб. за сутки. Еще 22% готовы потратить от 5 тыс. до 10 тыс. руб., 12% — от 10 тыс. до 15 тыс. руб., 11% — более 15 тыс. руб. за ночь, говорится в исследовании.

При поиске посуточного жилья на Новый год туристы в первую очередь смотрят на:

локацию и транспортную доступность (43%);

возможность заселения с детьми или животными (34%);

количество спальных мест (32%);

стоимость в расчете на гостя (31%).

Аналитики выяснили, что среди дополнительных факторов также важны окружение и сопутствующая инфраструктура — развлечения, природа, магазины (так ответили 43% респондентов), а также различные удобства (музыкальная аппаратура, проектор, мангальная зона, бассейн, баня).

Ранее сообщалось, что ставки долгосрочного найма квартир в крупнейших городах России начали снижаться после резкого роста цен в третьем квартале, когда ставки выросли сильнее, чем за все первое полугодие. По итогам первой недели октября 2024 года средняя стоимость найма квартиры в городах-миллионниках составила 40 тыс. руб. По сравнению с сентябрем она сократилась на 2,1%.