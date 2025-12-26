Несмотря на высокий запрос россиян на новогоднюю атмосферу в жилых домах, только 7% подъездов по стране уже украшены к празднику. Такие данные приводятся в исследовании ГК DARS, посвященном предновогодним ожиданиям жильцов. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Согласно опросу, 70% респондентов считают украшенный подъезд важным элементом праздничного настроения. Однако реальная ситуация отличается от ожиданий: 25% респондентов отметили, что в их домах «обычно украшают, но пока не успели», еще 71% опрошенных уверены, что в этом году новогоднего декора в их подъезде не появится вовсе.

Исследование также выявило разрыв между пониманием ответственности и реальными действиями жильцов. 53% респондентов полагают, что инициатива по украшению должна исходить от самих жильцов, а 32% ожидают действий от управляющих компаний.

На практике лишь 12% опрошенных хотя бы раз участвовали в создании новогоднего оформления. Большинство (55%) готовы присоединиться только при наличии активного организатора, а 33% предпочитают получать готовый результат без личного участия.

Предпочтения жильцов в оформлении остаются традиционными: 71% респондентов хотели бы видеть в подъезде елку или праздничную зону, 56% — украшенные холлы и лестницы. Менее востребованными оказались подарки для жильцов (33%), детские мероприятия (31%) и конкурсы на лучший подъезд (14%).