Большинство (55%) российских школьников использует контент блогеров для подготовки к экзаменам и урокам, следует из исследования платформы автоматизированной закупки рекламы у блогеров Getblogger (входит в МТС AdTech). Подробности — в распоряжении «Инка».

Unsplash

Согласно опросу 2,5 тыс. родителей школьников, 67% респондентов доверяют образовательному контенту от блогеров, а каждый второй считает, что бесплатные материалы способны заменить услуги платных репетиторов.

Опрос также выявил предпочтения школьников в темах. Так, лидируют лайфхаки для учебы (43%), за ними следуют изучение языков (27%), подготовка к ЕГЭ и ОГЭ, а также ИТ с программированием (по 23%). Интерес к креативным навыкам, таким как дизайн, монтаж и копирайтинг, отметили 22% опрошенных. Естественные науки привлекают 15%, гуманитарные — 13%, точные — 12%.

«Стоимость дополнительных занятий с репетиторами растет из года в год, и для многих семей это становится ощутимой нагрузкой», — пояснила причину тенденции генеральный директор Getblogger Марина Кондрашова.

По ее словам, материалы блогеров дополняют традиционное обучение, а рынок образовательного контента в России ежегодно увеличивается на 25–30%. Кондрашова считает, что это создает возможности для брендов в нативной рекламе, включая советы по выбору профессии и поступлению в вузы.

Детское образование — наиболее бурно развивающийся сегмент российского EdTech-рынка. По данным агентства Smart Ranking, в первом квартале 2025 года он обошел по объему взрослый. В конкурентной борьбе этот сегмент мутировал в гибрид соцсети и игрового приложения. Мемы вместо параграфов, стримы вместо уроков и учителя-блогеры с миллионной аудиторией, а за внимание ребенка борются харизма и алгоритмы на основе искусственного интеллекта.