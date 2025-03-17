Новое исследование Ассоциации по развитию искусственного интеллекта (AAAI) показало, что 76% специалистов считают масштабирование существующих языковых моделей недостаточным для создания сильного ИИ (AGI). Более 60% исследователей уверены, что любая система с человекоподобным мышлением должна включать не менее 50% символьного интеллекта.

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Несмотря на скептицизм, 70% ученых выступают против приостановки разработок до внедрения механизмов безопасности. При этом 82% опрошенных полагают, что потенциальные системы AGI, разработанные частными компаниями, должны находиться под общественным контролем. Эксперты отмечают успехи узкоспециализированных систем ИИ, приводя в пример Alphafold от Google DeepMind.

Исследование выявило фундаментальные недостатки современных архитектур ИИ. Системы испытывают трудности с долгосрочным планированием, непрерывным обучением и не обладают структурированной эпизодической памятью, характерной для человека. Также отмечаются значительные пробелы в причинно-следственном мышлении и взаимодействии с реальным миром.

По словам экспертов, хотя ИИ добился впечатляющих прорывов в обработке речи и изображений, системам по-прежнему недостает глубокого понимания физической реальности. Отсутствие формальных определений и согласованных критериев тестирования AGI остается серьезным препятствием для дальнейшего прогресса в этой области.