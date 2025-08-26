Компании Boston Dynamics и Toyota Research Institute (TRI) продемонстрировали прорыв в робототехнике. Их человекоподобный робот Atlas, управляемый новой «большой поведенческой моделью» (LBM), выполнил длинную серию сложных задач. Это показывает огромный потенциал ИИ в создании универсальных роботов-помощников.

Boston Dynamics

Проблема современных человекоподобных роботов заключается в сложности программирования разнообразных задач. Предыдущие подходы требовали раздельного управления ходьбой, балансировкой и манипуляциями рук. Это сильно ограничивало универсальность и масштабируемость роботов. Новая технология решает эту проблему фундаментально иным способом.

В представленном видео Atlas выполняет непрерывную последовательность действий: упаковку, сортировку и организацию предметов. Он использует все тело — ходит, приседает и поднимает грузы. Ключевое достижение в том, что единая нейросеть LBM напрямую контролирует всего робота целиком, управляя и руками, и ногами практически одинаково. Робот также способен самостоятельно адаптироваться к неожиданным изменениям, например, если во время задачи закрыть крышку ящика или передвинуть его.

Этот прорыв стал результатом совместного исследовательского партнерства между Boston Dynamics и TRI, начатого в октябре 2024 года. Технология LBM кардинально меняет подход к обучению роботов. Новые навыки добавляются быстро, путем демонстрации человеком. Чем мощнее становится модель, тем меньше демонстраций требуется для достижения надежного поведения.

По словам представителей компаний, это открывает путь к созданию универсальных гуманоидов, способных выполнять широкий спектр задач в существующей человеческой среде. Такие роботы смогут трансформировать то, как мы живем и работаем, взяв на себя рутинные и сложные физические операции.