Boston Dynamics опубликовала новое видео с роботом Atlas, который теперь умеет бегать, кувыркаться и танцевать брейк-данс. Главное, что робот совершает все движения невероятно плавно. Особенностью Atlas является способность поворачивать суставы на 360 градусов в бедрах, талии, руках и шее.

Фото: Boston Dynamics

В отличие от Tesla, Figure, Sanctuary и Agility, которые фокусируются на практическом применении роботов для работы, Boston Dynamics уделяет особое внимание плавности и естественности движений. Эксперты отмечают, что обучение роботов уверенным движениям в физическом мире сравнимо с революцией в мире ИИ после релиза GPT-3.5.

Гуманоидная робототехника пока находится на ранней стадии развития. Хотя изначально такие роботы будут использоваться преимущественно на фабриках, не исключено, что взаимодействие людей и андроидов в повседневной жизни начнется раньше, чем многие ожидали.

Видео демонстрирует, как Atlas начинает бежать, наклоняясь вперед для ускорения и отклоняясь назад для замедления. Робот также показывает высокую устойчивость при выполнении сложных гимнастических элементов и даже способен делать элементы брейк-данса.