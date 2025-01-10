Итальянский бренд Prada входит в число потенциальных претендентов на покупку модного дома Versace, которым владеет Capri Holdings. В ноябре компания Tapestry отказалась от покупке Capri за $8,5 млрд. После того как сделка по созданию американского конгломерата предметов роскоши сорвалась, руководители Capri не исключили возможности продажи своих брендов по отдельности.

Capri наняла Barclays для изучения стратегических вариантов, включая продажу брендов Versace и Jimmy Choo. Вся группа Capri Holdings также может быть выставлена на продажу.

Акции Prada, зарегистрированные в Гонконге, упали на 0,4%. При этом Prada не поддается спаду в индустрии: в третьем квартале 2024 года ее продажи выросли на 18%.

На долю Versace приходится пятая часть выручки Capri за год или $1 млрд из общих продаж группы компаний, которые составили $5,2 млрд. В ноябре Capri опубликовала данные о падении квартальной выручки, что было вызвано глобальным замедлением спроса на предметы роскоши.

По состоянию на 2018 год модный дом Versace оценивался примерно в $2 млрд. За эту сумму его семь лет назад купил совладелец Michael Kors Holdings дизайнер Майкл Корс. В 2017 году он также приобрел обувной бренд Jimmy Choo за $1,2 млрд.

В 2023 году оборот Versace превысил $1,1 млрд, однако развитие компании сдержало снижение мирового спроса, особенно в Китае. Во втором квартале 2024 года оборот снизился на 28,2% по сравнению с предыдущим годом и составил $201 млн. Операционный убыток при этом достиг $3 млн.

Ранее сообщалось, что в связи с падением спроса на товары премиального сегмента, крупные производители люксовых брендов начали предлагать более доступные вещи, такие как шарфы, ремни и товары для дома по цене от $500, чтобы привлечь клиентов, принадлежащих к среднему классу. Однако эта стратегия может послужить причиной падения прибыли.