Третий сезон «Белого лотоса» подошел к завершению, и хотя часть обсуждений была посвящена теориям о финале и разногласиям между создателем Майком Уайтом и композитором Кристобалем Тапиа де Виром, большая часть внимания была сосредоточена на моде.

Среди самых популярных вещей этого сезона — рубашка с крокодиловым принтом Tombolo, которую носит Лохлан, младший брат Рэтлифф, платье с принтом Zimmermann, которое носит его сестра Пайпер, и зеленое бикини Hunza G, которое носит Хлоя, бывшая модель франко-канадского происхождения, живущая на острове.

Дизайнеры понимают, что телешоу, которое достигло нового рекорда в 4,8 млн зрителей в США в седьмом эпизоде, может работать как платформа для продвижения их одежды. Они увидели рост продаж, интерес и узнаваемость после сериала благодаря официальным партнерствам, выбору костюмов, ассоциациям и многому другому.

Переход к «громкой и дерзкой роскоши»

По данным аналитической компании Tracksuit, роскошная обстановка и драматическое повествование третьего сезона «Белого лотоса» сместили интерес от тихой роскоши к смелой, дерзкой эстетике.

В первых двух эпизодах последнего сезона сумки от Gucci, Loewe, Louis Vuitton, Valentino и Goyard делили экранное время с такими актерами, как Паркер Поузи и Патрик Шварценеггер.

Издатели, включая Elle UK, фиксировали модные тенденции, представленные в каждом эпизоде, что привело к росту продаж у таких брендов, как Jim Thompson, обороты которого выросли на 671% после сцены, где героиня сериала появилась в шелковом кимоно.

Tracksuit отметила, что потребители тянутся к смелым и статусным брендам. В период с декабря 2024 года по март 2025 года, когда состоялась премьера 3-го сезона, аналитическая компания обнаружила, что узнаваемость Louis Vuitton выросла на 2%, а внимание к бренду — на 4%.

Prada, чьи солнцезащитные очки носил Николас Дюверней в последнем эпизоде, также отметила рост интереса на 3%, что отражает повышенное намерение совершить покупку.

По словам соучредителя и содиректора Tracksuit Мэтта Герберта, переход к «громкой, дерзкой роскоши», спровоцированный сериалом, «происходит в реальном времени».

«Потребители тянутся к смелым, статусным брендам, таким как Prada и Louis Vuitton, — сказал он. — Это весомое напоминание о том, что культура и коммерция никогда раньше не были так тесно связаны».

Four Seasons — главный победитель

С самого первого дня сеть роскошных отелей Four Seasons сотрудничала с шоу, предоставляя места для съемок. Последний сезон в основном снимался на курорте Ко Самуи, а предыдущие два были сняты на Мауи в Вайлеа на Гавайях и во дворце Сан Доменико в Таормине в Италии.

Four Seasons сообщил Wall Street Journal, что посещения веб-страницы отеля на Сицилии выросли на 193% после выхода второго сезона. Компания также подтвердила, что количество посещений веб-сайта отеля на Мауи в первом сезоне выросло на 425% и количество запросов доступности номеров увеличилось на 386% по сравнению с 2021 годом.

Туристическая платформа Tripadvisor собрала данные за период между анонсом премьеры в январе и ее дебютом в феврале.

Направление Самуи получило двузначный рост входящего трафика, с 18%-ным ростом в годовом исчислении с января по февраль и 57%-ным ростом в месячном исчислении в январе этого года по сравнению с декабрем прошлого года. В частности, в феврале на островном курорте Four Seasons рост составил 213% в годовом исчислении.

В третьем сезоне HBO и «Белый лотос» расширили свое сотрудничество, включив в них World of Wellness 202 — 20-дневную экскурсию на частном самолете по восьми направлениям, включая три объекта, показанные в сериале. Полет запланирован на май, его стоимость начинается от $188 тыс.

От экрана до магазина

В то время как дизайнеры Gucci и Prada участвовали в шоу, такие бренды, как Abercrombie & Fitch, Coffee Mate и H&M заключили официальные соглашения о создании товаров на тему «Белого лотоса», хотя эти марки и не относятся к люксовым.

Banana Republic удалось и то, и другое: одежда этого бренда плавно переместилась с экрана на полки магазинов. В первом эпизоде сериала одна из героинь была одета в мини-платье Cruz Poplin Mini Dress от Banana Republic, когда впервые прибыла на остров. Этот образ мгновенно сделал эту модель популярной, и ее быстро раскупили.

Ретейлер, принадлежащий Gap, также запустил специальную капсульную коллекцию White Lotus, которая должна быть одновременно «желанной и доступной», согласно заявлению Мины Анвари, руководителя отдела маркетинга Banana Republic.

Он включает в себя 24 предмета — мужскую и женскую одежду, аксессуары в оттенках бирюзового, темно-синего, красного и желтого, а также графические принты и плавные силуэты.

Эта стратегия окупилась: Banana Republic вошла в пятерку лучших брендов, упомянутых в связи с шоу после его премьеры. Бренд заработал $173 тыс. в стоимости медиавлияния, уступив лишь Gucci, Jacquemus, Chanel и Ralph Lauren.

Аура «Белого Лотоса»

В целом, бренды, связанные с «Белым Лотосом», выиграли от его популярности. Какие бы чувства зрители не испытывали по отношению к персонажам и решениям, которые они принимают, это перешло в позитивную энергию в отношении одежды, которую они носят.

Данные аналитической компании Morning Consult показывают, что некоторые бренды, сотрудничающие с шоу — H&M, Bloomingdale’s, Banana Republic и Abercrombie & Fitch — зафиксировали всплеск покупательского интереса после выхода 3-го сезона в феврале. Это означает, что больший процент потребителей в США вспомнили, что недавно видели, слышали или читали что-то об этих брендах одежды.