Lloyds Banking Group, один из крупнейших банков Великобритании, начинает тестирование новой технологии ИИ. Банк открыл свою инновационную «песочницу» для продукта от стартапа UnlikelyAI. Этот шаг направлен на решение одной из главных проблем современного ИИ — его ненадежности и склонности к «галлюцинациям».

Суть проблемы заключается в том, что стандартные большие языковые модели (LLM) иногда генерируют неверную или бессмысленную информацию. В строго регулируемой финансовой сфере, где точность и соответствие правилам критически важны, такие ошибки недопустимы. Банки не могут рисковать, внедряя технологии, которые могут дать неверный совет клиенту или нарушить законодательство.

UnlikelyAI предлагает решение этой проблемы с помощью нейросимволического подхода. Эта технология объединяет сильные стороны двух методов. Она использует нейронные сети, которые отлично обучаются на больших объемах данных, и символические рассуждения, которые оперируют строгой логикой и правилами. В результате получается более умный, надежный и, что самое важное, обьяснимый ИИ.

В рамках пилотного проекта Lloyds проведет тестирование proof-of-concept технологии UnlikelyAI. Банк будет сравнивать ее работу с уже существующими ИИ-платформами. Цель — проверить, сможет ли новый подход обеспечить необходимый уровень точности и прозрачности для безопасного использования в сервисах, предназначенных для сотрудников и клиентов.

Для Lloyds это стратегический шаг в рамках цифровой трансформации. Успешное тестирование позволит банку внедрять инновационные функции на базе разговорного ИИ, не опасаясь регуляторных рисков. Для UnlikelyAI, основанной создателем голосового ассистента Evi (купленного Amazon), это уникальная возможность доказать эффективность своей технологии в реальных условиях крупной финансовой организации и привлечь новых клиентов.