Британский производитель пищевых добавок для поддержания здоровья и долголетия MUTO намерен расширить свое присутствие на рынке профессионального спорта. В число инвесторов компании вошли защитник «Тоттенхэм Хотспур» и капитан сборной Уэльса Бен Дэвис, а также медиаменеджер Шон Грегори. Полученные средства MUTO направит на развитие спортивного направления и расширение сотрудничества с исследовательскими организациями. Сумма инвестиций не раскрывается. Aakash Dhage, Unsplash

Объявление об инвестициях совпало с получением MUTO сертификата международной программы Informed Sport для своего флагманского продукта — пищевой добавки NAD+ Cellular Complex. В рамках программы каждая партия продукта проходит независимую проверку на содержание более 285 веществ, запрещенных в спорте, еще до поступления в продажу. Сертификация также предусматривает оценку производственных процессов и используемого сырья, чтобы минимизировать риск попадания запрещенных компонентов в готовую продукцию.



По словам Дэвиса, с продукцией MUTO он познакомился благодаря своей жене, которая принимала добавки компании и осталась довольна их эффектом. Впоследствии футболист связался с основателем бренда, специалистом в области клеточной биологии и питания Ричи Барклаем. После личной встречи и знакомства с планами развития компании Дэвис решил стать ее инвестором.



Второй инвестор MUTO, исполнительный председатель совета директоров маркетинговой компании MVF Шон Грегори, также станет коммерческим консультантом бренда. За его плечами почти 40 лет работы в сфере медиа, рекламы и телекоммуникаций. Грегори, который и сам пользуется продукцией MUTO, объяснил свой интерес к компании ее сотрудничеством с профильными специалистами и ориентацией на долгосрочное поддержание здоровья, а не на кратковременный стимулирующий эффект.



Основатель MUTO Ричи Барклай рассчитывает, что участие новых акционеров поможет компании не только профинансировать дальнейшее развитие, но и укрепить свои позиции на рынке. Опыт Дэвиса в профессиональном спорте и многолетняя работа Грегори в рекламной и медиаиндустрии должны помочь MUTO в продвижении продукции. В числе долгосрочных целей Барклай назвал превращение компании в один из наиболее авторитетных европейских брендов в сфере здоровья и долголетия.



Для MUTO спортивная сертификация может стать конкурентным преимуществом при продвижении продукции среди профессиональных атлетов. Антидопинговые требования ограничивают выбор пищевых добавок для этой категории потребителей: даже непреднамеренное употребление запрещенных веществ может обернуться нарушением антидопинговых правил. Британское антидопинговое агентство (UKAD) рекомендует спортсменам, принимающим пищевые добавки, выбирать продукты, прошедшие независимую проверку отдельных партий. При этом такая сертификация снижает риски, но не исключает их полностью.



MUTO была запущена в феврале 2025 года. Ранее компания привлекла £2,5 млн на расширение бизнеса и проведение дополнительных клинических исследований. Изначально бренд ориентировался преимущественно на потребителей среднего и приближающегося к среднему возраста. Расширение присутствия в профессиональном спорте позволит компании работать с другой категорией покупателей.



Основным компонентом флагманского продукта MUTO является никотинамидрибозид — предшественник NAD+, молекулы, участвующей в энергетическом обмене клеток. Возможность повышения уровня NAD+ в организме активно изучается в контексте возрастных изменений. Однако, как отмечается в научном обзоре, опубликованном в журнале Nature Metabolism в 2025 году, несмотря на перспективные результаты доклинических исследований, эффективность применения предшественников NAD+ у людей пока имеет ограниченное клиническое подтверждение.



