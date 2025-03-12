Британская компания Limbic AI разработала мобильное приложение под названием Limbic Care для персонализированной поддержки пациентов между сеансами когнитивно-поведенческой терапии (КПТ). Согласно недавнему исследованию, опубликованному в Journal of Medical Internet Research, этот чат-бот существенно улучшает результативность лечения. ИИ-инструмент дополняет работу врачей, помогая пациентам 24/7.

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Результаты исследования с участием 244 пациентов из службы NHS Talking Therapies в Великобритании показали, что пользователи Limbic Care пропускали меньше сеансов терапии, а показатель отказа от лечения снизился на 23%. В среднем показатель выздоровления увеличился на 25% по сравнению с людьми, которые не использовали ИИ-приложение при КПТ.

Дополнительный качественный анализ с участием 113 пользователей выявил ключевые преимущества приложения: увеличение эмоциональной поддержки, улучшение понимания собственных проблем с психическим здоровьем, повышение осознанности и так далее. Пациенты особенно оценили эмпатичность и профессиональный тон общения ИИ-алгоритма.

Прямая связь между активным использованием приложения и улучшением клинических результатов подчеркивает важность персонализированной интерактивной поддержки в лечении психических расстройств.