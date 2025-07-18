Новое исследование, опубликованное в журнале Weed Science, демонстрирует, что технологии электрического контроля сорняков способны уничтожать нежелательную растительность и по своей эффективности сравнима с гербицидами и механическими методами. При этом риски для сельскохозяйственных культур, почвы и окружающей среды минимальны, хотя при наличии сухих растительных остатков отмечается повышенный риск возгорания.

Weed Science

«Мы впервые показываем, что электрическая борьба с сорняками в виноградарстве имеет сопоставимую с гербицидами эффективность, — заявляет доктор Кэтрин Боргер, ведущий научный сотрудник Департамента сырьевой промышленности и регионального развития Западной Австралии, специализирующаяся в области гербологии. — Электрический контроль сорняков будет иметь особое значение для хозяйств, где проблема резистентности к гербицидам стоит особенно остро, а также для органического земледелия».

В рамках исследования, проведенного весной 2022 и 2023 годов на виноградниках в Западной Австралии, ученые использовали трактор, оснащенный установкой для электрической прополки Zasso XPower. Технология показала высокую эффективность в уничтожении сорной растительности в междурядьях.

«Научная литература ранее не содержала сравнительного анализа электрической прополки с другими методами контроля сорняков на виноградниках в весенний период. Наше исследование показало, что ее эффективность сравнима с химическими и механическими тактиками, обычно применяемыми в таких агросистемах. Более того, не было обнаружено никаких повреждений виноградной лозы», — отмечает Боргер.

Технологии электрической прополки предлагают важные преимущества по сравнению с применением гербицидов. Среди них — отсутствие химических остатков в окружающей среде и продуктах питания, независимость от погодных условий (осадки, ветер), отсутствие проблемы химической резистентности и негативного воздействия на соседние насаждения или водоемы. К недостаткам можно отнести низкую скорость обработки и высокий расход топлива.

Это исследование стало первым, в котором была количественно оценена пожароопасность метода. «Следует отметить, что во всех полевых экспериментах, которые мы проводили весной, не было зафиксировано ни одного возгорания. Поэтому эксплуатация в зимний или весенний период представляет минимальный риск», — подчеркивает Боргер.

Исследователи рекомендуют применять электрическую прополку для борьбы с сорняками в условиях средиземноморского климата зимой и весной, но не летом или осенью.