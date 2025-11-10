Российский рынок комнат демонстрирует рекордную динамику, значительно опережая сегмент квартир. За последний год стоимость комнат выросла на 6,1%, тогда как цены на вторичное жилье увеличились лишь на 0,7%, выяснил ТАСС совместно с экспертами.

Freepik

Еще более впечатляющий скачок произошел в спросе, который вырос почти на треть. По словам экспертов, такой бум вызван двумя ключевыми факторами: во-первых, комнаты остаются последним доступным вариантом для приобретения собственного жилья, а во-вторых, резко выросшие арендные ставки делают их привлекательными для инвестиций с целью последующей сдачи.

При этом, несмотря на высокий спрос, дефицита предложения не наблюдается — количество выставленных на продажу комнат почти вдвое превышает покупательский интерес.

В рамках исследования также были выявлены самые маленькие комнаты страны. Абсолютным рекордсменом стала московская комната площадью 6 кв. м в пятикомнатной квартире у станции «Павелецкая», которая продается за 3,5 млн руб. и полностью готова к проживанию.

На втором месте по компактности находится объект в Нижнем Новгороде — комната 7,3 кв. м в четырехкомнатной квартире стоимостью 700 тыс. руб., где уже сделан косметический ремонт.

Третье место занимает предложение в Ленинградской области: комната 8 кв. м в деревне Шпаньково продается за 630 тыс. руб. в составе трехкомнатной квартиры, требующей ремонта, но имеющей чистый юридический статус с отсутствием прописанных лиц и давней историей собственности.