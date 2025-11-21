Ко Дню бухгалтера (в России отмечается 21 ноября) «Авито Работа» и «Авито Услуги» проанализировали спрос на финансовых специалистов и их услуги. Оказалось, что бухгалтеры по всей стране стали более востребованы из-за развития предпринимательства. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

По данным сервисов, с января по октябрь 2025 года средние зарплатные предложения для бухгалтеров с опытом от одного до трех лет достигли 60 238 руб./мес, что на 18% выше, чем годом ранее. Эксперты связывают рост доходов с усиливающейся цифровой трансформацией финансовых процессов, усложнением отчетности и повышением требований бизнеса к качеству финансового контроля.

Где бухгалтеры получают больше всех

Лидером рейтинга по уровню предлагаемых зарплат ожидаемо стала Москва. Здесь компаниям требуются специалисты, способные работать с многоконтурной отчетностью и сложными финансовыми потоками крупных корпораций. Среднее предложение в столице — 94 278 руб./мес, что на 22% выше прошлогоднего уровня.

На второй позиции — Камчатский край, где средняя зарплата бухгалтеров составила 84 373 руб./мес (+8%). Высокие предложения формируются за счет региональных коэффициентов, удаленности и конкуренции за квалифицированные кадры.

Тройку лидеров замыкает Московская область (82 145 руб./мес, +21%). Далее следуют Санкт-Петербург — 77 877 руб./мес (+19%) и Мурманская область — 70 267 руб./мес (+16%). В этих регионах бухгалтеры часто работают с большим числом юридических лиц и широким спектром задач, что повышает стоимость их труда.

Спрос вырос благодаря предпринимательству

Потребность в финансовых сервисах в январе–октябре 2025 года увеличилась на 14%. Наиболее заметная динамика — в услугах, связанных с запуском бизнеса: интерес к помощи в регистрации компаний вырос на 31%.

Россияне также стали активнее обращаться к специалистам для:

подготовки отчетности (+18%),

сдачи отчетов (+13%),

оформления нулевой отчетности (+10%),

составления деклараций (+10%),

ведения кадрового учета (+9%) (да, бухгалтеры это тоже умеют),

бухгалтерии для маркетплейсов (+8%).

Аутсорсинг финансовых функций в целом стал востребованнее на 6%.

Регионы, где за последнее время больше всего требовались услуги бухгалтера: Дагестан (рост в 2,4 раза), Ставропольский край (+55%), Сахалин (+54%), Приморье (+51%) и Астраханская область (+39%).

«Мы видим устойчивое расширение спроса на услуги ведения кадрового учета (+9%) и расчета зарплат (+5%). Все больше предпринимателей передают часть внутренних процессов профессионалам, чтобы высвободить ресурсы для развития», — пояснил Александр Семочкин, руководитель категорий «Деловые и хозяйственные услуги» «Авито Услуг».