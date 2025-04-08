Британское подразделение Google, занимающееся искусственным интеллектом (ИИ), DeepMind, подписывает со своими сотрудниками соглашения, не позволяющие уволившимся специалистам работать на конкурентов. Об этом сообщает Business Insider.
Компания продолжает платить таким сотрудникам. Их отправляют в длительный отпуск на срок полгода-год в зависимости от стажа работы специалиста и позиции в компании.
Издание отмечает, что в американском штате Калифорния, где расположена штаб-квартира Google, подобные соглашения об отсутствии конкуренции не имеют юридической силы. Однако в Великобритании ситуация обратная — там такие договоры действительны.
«Наши трудовые договоры соответствуют рыночным стандартам. Учитывая конфиденциальный характер нашей работы, мы выборочно используем такого рода соглашения для защиты наших законных интересов», — сказал Business Insider представитель Google.
Некоторые бывшие сотрудники рассказали, что такой длительный перерыв может стать проблемой, так как не все компании, особенно стартапы, готовы ждать специалистов столько времени. В связи с этим некоторые работники Google DeepMind рассматривали возможность переехать из Лондона в Калифорнию, чтобы не нарушать условия соглашения.