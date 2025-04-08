Британское подразделение Google, занимающееся искусственным интеллектом (ИИ), DeepMind, подписывает со своими сотрудниками соглашения, не позволяющие уволившимся специалистам работать на конкурентов. Об этом сообщает Business Insider.

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Компания продолжает платить таким сотрудникам. Их отправляют в длительный отпуск на срок полгода-год в зависимости от стажа работы специалиста и позиции в компании.

Издание отмечает, что в американском штате Калифорния, где расположена штаб-квартира Google, подобные соглашения об отсутствии конкуренции не имеют юридической силы. Однако в Великобритании ситуация обратная — там такие договоры действительны.

«Наши трудовые договоры соответствуют рыночным стандартам. Учитывая конфиденциальный характер нашей работы, мы выборочно используем такого рода соглашения для защиты наших законных интересов», — сказал Business Insider представитель Google.

Некоторые бывшие сотрудники рассказали, что такой длительный перерыв может стать проблемой, так как не все компании, особенно стартапы, готовы ждать специалистов столько времени. В связи с этим некоторые работники Google DeepMind рассматривали возможность переехать из Лондона в Калифорнию, чтобы не нарушать условия соглашения.