Каждую минуту в мире покупается около миллиона пластиковых бутылок с водой — привычка, которая бьет не только по экологии, но и по здоровью. Пластик способен выделять в жидкость опасные химические соединения, а сами отходы от его производства и утилизации усугубляют климатические проблемы. При этом на переработку попадает лишь около 9% бутылок, что, по мнению экспертов, является серьезным аргументом в пользу выбора водопроводной воды как более безопасного и устойчивого решения.

Amanda Maria, Unsplash

В журнале BMJ Global Health эксперты подчеркивают, что стремительно растущий объем потребления бутилированной воды наносит ощутимый вред как экосистемам, так и здоровью человека. «Ежедневный масштаб потребления и дальнейший рост спроса требуют пересмотра отношения к этому продукту», — предупреждают специалисты в области общественного здравоохранения.

По данным исследования, около 2 миллиардов жителей планеты пользуются бутилированной водой из-за отсутствия доступа к чистой воде из-под крана. Однако для большинства покупателей она — вопрос привычки и веры в ее особую пользу. Ученые из Медицинского центра Вейл Корнелл в Катаре опровергают это убеждение: «Бутилированная вода нередко не соответствует строгим стандартам качества, предъявляемым к водопроводной, и может содержать вредные вещества, вымывающиеся из пластика при длительном хранении или под воздействием тепла и солнечного света».

По оценкам, от 10% до 78% образцов содержат загрязнители, включая микропластик — признанный эндокринный разрушитель, а также фталаты и бисфенол, А (BPA). Микропластик, как отмечают исследователи, связан с окислительным стрессом, сбоями в работе иммунной системы и нарушениями липидного обмена. Воздействие BPA, в свою очередь, может повышать риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. «В то время как существуют краткосрочные пороги безопасности, долгосрочные последствия воздействия этих загрязнителей остаются в значительной степени неизвестными», — добавляют авторы, предупреждая, что микропластик проникает и в пищевую цепочку.

Экологическая сторона проблемы также стоит остро: пластиковые бутылки занимают второе место среди основных загрязнителей океанов, составляя около 12% пластиковых отходов. Большая их часть сжигается, отправляется на полигоны или вывозится в страны с низким доходом, что, по мнению экспертов, ставит вопросы социальной справедливости. Производство бутылок также вносит значительный вклад в выбросы парниковых газов.

Несмотря на шаги по ограничению одноразового пластика и упрощению доступа к питьевой воде в общественных местах, авторы призывают к более активным мерам: «В совокупности накопленные данные подчеркивают важнейшую роль государственных мер и образовательных кампаний в изменении общественного восприятия и поведения. Эти кампании должны подчеркивать бережное отношение к окружающей среде и пользу для здоровья от выбора водопроводной воды, эффективно стимулируя изменение культуры в сторону более устойчивого потребления».

Исследователи уверены, что для решения проблемы необходимо не только информировать население, но и инвестировать в инфраструктуру безопасного водоснабжения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. «Отдавая предпочтение потреблению водопроводной воды, мы сможем сообща решить проблемы, создаваемые бутилированной водой, и принять водопроводную воду как краеугольный камень экологической ответственности и общественного здоровья», — заключают они.