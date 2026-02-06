Быстрый рост стартапа может неожиданно повлиять на справедливость найма. Ученые Стокгольмской школы экономики выяснили, что в фазе стремительного масштабирования основатели чаще принимают поспешные кадровые решения, что непреднамеренно снижает шансы женщин как на трудоустройство, так и на продвижение их в руководство.

Исследование основано на анализе данных более 31 тыс. шведских компаний, созданных с 2004 по 2018 год. Ученые установили, что в периоды аномально высоких темпов найма — так называемого масштабирования — основатели чаще полагаются на упрощенные ментальные шаблоны, которые могут активировать бессознательные гендерные стереотипы.

«В периоды стремительного роста даже лидеры с благими намерениями могут прибегать к привычным стереотипам, оценивая, кто лучше подходит для роли», — поясняет соавтор исследования, постдокторант Мохамед Женеди.

Анализ показал, что в стартапах, основанных мужчинами, масштабирование снижает вероятность найма женщины примерно на 18%, а ее назначения на руководящую должность — на 22%. Эти цифры были получены в Швеции — стране с одним из самых высоких в мире уровней гендерного равенства, что делает тенденцию особенно заметной.

Ключевым фактором, смягчающим этот эффект, оказалось образование основателя. В компаниях, созданных людьми с профильным образованием в сфере управления персоналом (HR), ситуация кардинально менялась: вероятность найма женщины в период роста увеличивалась более чем на 30%, а ее назначения руководителем — на 14%. Предыдущий опыт работы в компаниях с устоявшимися HR-процедурами также помогал, но в меньшей степени, повышая шансы на найм, но не на продвижение.

Исследование также показало, что данная динамика не связана исключительно с полом основателя. Схожие, хотя и менее выраженные, тенденции наблюдались и в компаниях, основанных женщинами. Более того, в отраслях с традиционно женским составом персонала быстрый рост чаще приводил к найму женщин на рядовые позиции, но при этом парадоксальным образом снижал вероятность увидеть женщину в кресле руководителя.

«Когда масштабирование ускоряется, когнитивные искажения проявляются у всех. Женщины-основатели не застрахованы от подобных закономерностей», — отмечает Мохамед Женеди.

Результаты исследования указывают на то, что в основе проблемы может лежать не осознанная предвзятость, а глубинные когнитивные механизмы, которые заставляют людей в условиях стресса и нехватки времени принимать решения, опираясь на автоматические, а порой и стереотипные, умозаключения.

