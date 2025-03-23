Понятие комфорта на рабочем месте для 72% россиян связано с чистотой и порядком, выяснил сервис поиска работы hh.ru. Именно поэтому так важно, отвечает ли офис таким современным требованиям, как адаптивность, технологичность, экологичность, эстетичность. Эксперты девелопера Pioneer совместно с Московским государственным строительным университетом изучили предпочтения молодежи в возрасте от 18 до 25 лет в выборе будущего пространства, где они захотели бы работать. Подробности они поделились с «Инк.».

Исследование показало, что в 2025 году большинство российских зумеров мечтают работать в офисах бизнес-центров класса «А» с кабинетной планировкой. Также многие предпочли бы гибридный график.

Выяснилось, что более 70% студентов совмещают учебу с работой. При этом почти 44% из них хотели бы видеть себя в современном бизнес-кластере. Каждый третий (32,8%) предпочитает офисы без особых внешних изысков, но расположенные в непосредственной близости от места жительства, пусть даже и не в центре.

Около 16% участников опроса хотели бы работать в лофте, обустроенном на территории бывшей фабрики, и лишь 7,8% молодых людей выбрали высотные офисные здания.

При выборе идеального рабочего пространства зумеры в первую очередь отмечают транспортную доступность (82,5%) и выгодное расположение (79,4%). За ними следуют внутренняя инфраструктура бизнес-центра (49,8%) и близость к дому или учебному заведению (48,5%). Чуть менее чем 45% опрошенных указали на важность зеленых насаждений и парковочных мест.

«Современные девелоперы офисной недвижимости в последние пять лет особенно тщательно подходят к проектированию новых бизнес-центров, учитывая интересы разных поколений, аспекты функциональности, добавляя в проекты передовые технологии, гибкие рабочие места, коворкинги и зоны здоровья, отдыха и спорта, инфраструктуру первых этажей и насыщенное благоустройство территории с созданием зеленых кабинетов для работы на улице», — говорит директор по продажам компании Pioneer Павел Иншаков.

В ходе исследования студенты выделили ключевые характеристики инфраструктуры идеального в их представлении бизнес-центра. Оказалось, что поколение Z в первую очередь нуждается в надежном и высокоскоростном интернете, а также в качественной мобильной связи. Этот критерий оказался решающим для 87,6% опрошенных.

Почти 21% назвал исключительно важным цифровизацию процессов и внедрение смарт-технологий в офисных зданиях, от навигационных систем и умных датчиков и до управления голосом и доступом через мобильные приложения.

«По итогам исследования hh.ru за 2024 год, для подавляющего большинства молодежи физический дискомфорт на рабочем месте является веской причиной, чтобы задуматься о смене компании: каждый пятый зумер из опрошенных готов уволиться в этом случае. Лишь 3% останутся работать, невзирая на неудобство», — рассказала в свою очередь руководитель службы исследований в компании HeadHunter Мария Игнатова.

Она добавила, что молодые респонденты также указывали и более оригинальные пожелания к рабочему месту. Например, pet-friendly офисы, то есть возможность брать с собой на работу собак, кошек и других домашних животных.