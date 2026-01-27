Британская косметическая компания Pat McGrath Labs подала заявление о банкротстве по главе 11. По информации пресс-службы бренда, в ходе этого процесса компания продолжит работать в обычном режиме, одновременно занимаясь реструктуризацией баланса для обеспечения будущего роста.

freestocks/Unsplash

В заявлении указано, что Pat McGrath Labs сохраняет обязательства перед своим сообществом, клиентами и партнерами и продолжит выпуск продукции, поддерживая заявленный уровень качества, артистизма и инноваций.

В связи с подачей заявления запланированный аукцион по продаже активов бренда, который был организован обеспеченным кредитором, отложен на неопределенный срок.

Ранее, в декабре, WWD сообщало, что Pat McGrath Labs выставлена на продажу при содействии Hilco Global, а аукцион был назначен на понедельник, 26 января. В тот период в компании заявляли о процессе реструктуризации и рекапитализации, который, как ожидалось, будет завершен к началу 2026 года. Также отмечался рост продаж с начала года.

Pat McGrath, имеющая многолетний опыт работы в индустрии моды, запустила одноименную косметическую линию в 2015 году с продукта Gold 001 — золотого пигмента стоимостью $40. Ограниченный тираж продукта был распродан на сайте бренда за несколько минут.

В 2018 году бренд привлек инвестиции в размере $60 млн от фонда Eurazeo Brands. По данным отраслевых источников, тогда компания была оценена более чем в $1 млрд.

В последние годы бренд, представленный в сетях Sephora и Ulta Beauty, столкнулся с операционными трудностями, кадровыми изменениями и снижением оценки. Eurazeo вышла из капитала компании. По информации инсайдеров, объем продаж бренда в прошлом году составил около $50 млн.

Недавно Пэт МакГрат выступила в качестве бьюти-директора и разработала косметическую коллекцию La Beauté для Louis Vuitton. В начале года, комментируя эту работу, она отметила, что создание вселенной красоты является увлекательным процессом.

