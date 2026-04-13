АО «Новая мода» (бывшая «дочка» испанской Inditex, ранее «Зара СНГ»), управляющее брендами Maag, Ecru, Vilet и Dub, завершило 2025 год с чистой прибылью 1,7 млрд руб., следует из отчетности компании.

В предыдущие два года, после ухода испанского ретейлера с российского рынка и продажи бизнеса структуре Daher Group, компания работала в убыток: в 2023 году — 5,3 млрд руб., в 2024-м — 664,5 млн руб.

Годовая выручка организации увеличилась на 10%, достигнув 31,2 млрд руб. В компании связали рост с изменением закупочной стратегии и адаптацией коллекций под вкусы местных покупателей. Кроме того, компания сократила издержки.

Около 90% выручки «Новой моде» принесли офлайн-магазины. Доля онлайн-продаж за год выросла незначительно. Оборот розничных точек увеличился на 6% по сравнению с предыдущим годом.

Inditex (владелец Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka и Stradivarius) объявила об уходе из России в марте 2022 года. В 2023-м группа реализовала бизнес ливанской семье Дахер через Daher Group. Братья Дахер также через структуру Azadea Group развивают бренды Inditex по франчайзингу на Ближнем Востоке и в Африке.

