Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE), до 2015 года входившая в состав корпорации Hewlett-Packard, превзошла ожидания аналитиков Уолл-стрит по выручке и прибыли за второй квартал. Основным драйвером роста стал высокий спрос на серверы для искусственного интеллекта и сегмент гибридных облачных решений. Акции производителя серверов выросли на 5% на премаркете в среду.

За квартал, завершившийся 30 апреля, выручка HPE составила $7,63 млрд, что выше средней оценки аналитиков в $7,45 млрд, согласно данным LSEG. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) за второй квартал достигла 38 центов, превысив прогноз в 32 цента. Этот успех свидетельствует о способности компании извлекать выгоду из бума генеративного ИИ, который стимулирует спрос на передовую архитектуру центров обработки данных.

Значительный вклад в финансовые показатели внесли серверы HPE, оптимизированные для ИИ и оснащенные процессорами Nvidia. Эти системы способны выполнять сложные приложения, необходимые для генеративного ИИ. Выручка от продажи серверов выросла на 5,7%, до $4,06 млрд. Сегмент гибридных облачных решений также продемонстрировал уверенный рост: выручка в нем выросла на 13%, до $1,45 млрд.

Финансовый директор HPE Мари Майерс отметила, что в отчетном квартале компания успешно решила проблемы с исполнением, возникшие в предыдущем квартале. Это позволило улучшить рентабельность серверного бизнеса. Она также добавила, что компания не увидела значительной выгоды от опережающего спроса, связанного с тарифами. Несмотря на положительные результаты, HPE зафиксировала убыток от обесценения в размере $1,36 млрд в отчетном квартале.

Компания скорректировала свой годовой прогноз роста выручки до диапазона от 7% до 9% по сравнению с предыдущим прогнозом роста от 7% до 11%. HPE прогнозирует выручку в третьем квартале в диапазоне от $8,2 млрд до $8,5 млрд, в то время как аналитики ожидали $8,17 млрд. Майерс подчеркнула, что компания продолжает работать в сложной макроэкономической и геополитической обстановке и готова предпринять дополнительные действия во второй половине года для достижения своих финансовых целей на 2025 год.