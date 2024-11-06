Софи Веластеги никогда не планировала делать карьеру в сфере ИИ, но работа в Apple пробудила в ней интерес к этой области, рассказывает TechCrunch. Она поняла, как искусственный интеллект может улучшить жизни людей, и заинтересовалась его огромным потенциалом для создания персонализированных решений.

София Веластеги принимала участие в разработке первого MacBook Air и iPad, после чего ей она возглавила работу над такими продуктами Apple, как ноутбуки и аксессуары. Позже она перешла в подразделение компании, которое разрабатывало CarPlay, iCloud, Apple Maps и системы для обработки данных и ИИ.

Затем Веластеги приняла предложение стать техническим директором в Microsoft, где впоследствии возглавила все инициативы по бизнес-приложениям, использующим ИИ. Она руководила командами, внедряющими ИИ в такие продукты, как LinkedIn, Bing, PowerPoint, Outlook и Azure, а также внутренними исследованиями и проектами на основе GPT-3, модели OpenAI.

«Я пришла в компанию в период значительных изменений под руководством Сатья Наделлы, — Вспоминает Веластеги. — Наставники и коллеги отговаривали меня от перехода в 2017 году, считая, что Microsoft отстает от конкурентов. Однако вскоре Microsoft достигла значительных успехов в области ИИ, и я хотела стать частью этого процесса».

В 2022 году Веластеги покинула Microsoft, чтобы запустить консалтинговую компанию и возглавить разработку продуктов в Aptiv, занимающейся автомобильными технологиями. В 2023 году она присоединилась к комитету по ИИ Национального научного фонда, который работает с промышленностью, научными кругами и правительством, для поддержки фундаментальных исследований в области искусственного интеллекта.

На вопрос о том, как она справляется с трудностями в технологической отрасли, где преобладают мужчины, Веластеги ответила, что считает своими самыми сильными наставниками женщин. При этом отмечает, что важно, чтобы женщины поддерживали друг друга, но еще важнее, чтобы мужчины защищали своих коллег-женщин.

«Если вы когда-либо участвовали во внедрении новых решений, вы имеете полное право занять свое место за столом, так что не стесняйтесь это делать, — отметила Веластеги. — Не бойтесь проявлять инициативу и брать на себя дополнительные обязанности в сфере ИИ. Хорошие менеджеры поддержат вас и вдохновят к развитию.

Она подчеркивает, что ее работа в Национальном научном фонде направлена на решение серьезных базовых проблем в области искусственного интеллекта и утверждает, что в современных системах ИИ присутствуют предвзятости и стереотипы. По мнению Веластеги, это связано с однородным составом команд, разрабатывающих эти технологии.

«Искусственный интеллект обучается на данных, полученных от разработчиков, но большинство из них — мужчины с определенными взглядами, представляющие собой лишь маленькую часть населения нашей планеты, — говорит она. — Если женщины не участвуют в разработке и их мнения не учитываются в качестве пользователей, то ИИ не сможет отражать их интересы и потребности».

Веластеги считает быстрый рост искусственного интеллекта серьезной проблемой из-за отсутствия глобальной этической платформы безопасности. Она отмечает, что в нынешних условиях развитие технологий опережает интеллект людей. Веластеги рекомендует компаниям применять подход, ориентированный на человека, формировать разнообразные советы по вопросам ИИ и устанавливать эффективные каналы для обратной связи и мониторинга, которые будут адаптироваться по мере развити искусственного интеллекта.

В книге «На пути к искусственному интеллекту человеческого уровня» Эйтан Майкл Азофф утверждает, что взлом нейронного кода и эмуляция визуального мышления — это ключ к тому, чтобы превзойти человеческий интеллект с помощью ИИ.