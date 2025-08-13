Бывший исследователь OpenAI Леопольд Ашенбреннер, не имея профессионального опыта в инвестициях, основал хедж-фонд, который уже управляет активами на сумму $1,5 млрд. Ашенбреннер делает ставку на то, что его «ситуационная осведомленность» в области ИИ даст ему преимущество перед финансистами с Уолл-стрит.

Alexander Grey/Unsplash

23-летний вундеркинд, уволенный из OpenAI, создал фонд под названием Situational Awareness. Его инвестиционная стратегия проста: делать ставки на глобальные компании, которые выиграют от развития ИИ (производители чипов, дата-центры, энергетические компании), и одновременно играть на понижение акций отраслей, которые могут остаться позади. В основе его действий лежит убеждение, что в ближайшее десятилетие в вычислительные мощности для ИИ будут вложены триллионы долларов.

Результаты подтверждают смелость этой ставки. За первую половину 2025 года фонд Ашенбреннера показал доходность в 47% после уплаты комиссий. Для сравнения, индекс S&P 500 за тот же период вырос всего на 6%.

Этот феноменальный успех привлек внимание к молодому основателю, который прославился после публикации 165-страничного манифеста о будущем и рисках искусственного интеллекта.

Бизнес-модель фонда основана на доверии технологической элиты. Среди инвесторов — сооснователи Stripe Патрик и Джон Коллисоны, бывший гендиректор GitHub Нэт Фридман и сооснователь Safe Superintelligence Inc. Дэниел Гросс. Многие инвесторы согласились заморозить свои вложения на годы, что свидетельствует о высокой степени уверенности в видении Ашенбреннера.

Этот прецедент демонстрирует новую реальность, где глубокие технические знания в области ИИ становятся более ценным активом, чем классический финансовый опыт. Успех Ашенбреннера доказывает, что технологическая революция порождает новый тип инвесторов, способных видеть возможности, незаметные для традиционного рынка, и привлекать под свои идеи огромный капитал.