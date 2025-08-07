Бывший топ-менеджер «Сибнефти» Романа Абрамовича Ефим Малкин, ранее занимавший также пост сенатора от Чукотки, запустил новый бизнес-проект в сфере медицинского туризма. Его компания «Технологии медицинского туризма» начала работу под брендом Marus.

Senivpetro/Freepik

Компания предлагает услуги для иностранцев, желающих получить медицинские услуги в России — от подбора клиники и организации консультаций до полного сопровождения лечения. Стоимость варьируется в диапазоне от $99 до $749 в зависимости от комплекса предоставляемых услуг.

Аналитики отмечают устойчивый рост интереса иностранных пациентов к российским медицинским учреждениям. По данным экспертов, в 2025 году спрос на медицинские услуги в России со стороны иностранцев увеличился на 10−20% по сравнению с предыдущим периодом. Особой популярностью пользуются услуги в области онкологии, репродуктивной медицины и сложных хирургических вмешательств.

Если в 2022 году его объем медицинский туризм оценивался в $730 млн, то к 2024 году этот показатель достиг миллиардной отметки. Ожидается, что при грамотном маркетинге и устранении языковых барьеров, к 2030 году объем рынка может составить от $2,2 до $7,6 млрд.

Интересно, что ранее большинство медицинских туристов составляли граждане постсоветских стран, однако в последнее время отмечается интерес со стороны жителей Ближнего Востока и африканских государств.