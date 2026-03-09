Бывший советник по продукту и новым направлениям бизнеса «Авито» Виталий Туманов запускает собственный ИТ-проект, ориентированный на массовую аудиторию за рубежом. Новая компания будет работать как самостоятельный сервис, однако предприниматель не исключает возможности коммерческого партнерства с крупными вендорами и корпорациями как в странах присутствия, так и в России. Название стартапа, объем инвестиций и география запуска пока не разглашаются.

По словам Туманова будущая платформа объединит функционал классифайда (онлайн-платформа или сайт, где частные лица и компании размещают объявления о продаже товаров или предоставлении услуг. — Прим. «Инка»), транзакционных сервисов, финтех-решений и логистики, а также предложит пользователям новые для рынка возможности, включая инструменты на базе искусственного интеллекта. Туманов проработал в «Авито» четыре года, занимая должности директора и советника по продукту, ранее развивал сервисы Google и руководил отделом продуктового менеджмента в «Яндекс. Еде».



По информации источника, знакомого с планами стартапа, первыми рынками могут стать страны СНГ, в частности государства Центральной Азии, а в руководство проекта вошли бывшие коллеги Туманова по «Авито». Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков считает такой сценарий вероятным, отмечая, что, несмотря на общее снижение венчурных инвестиций на развивающихся рынках, интерес к проектам с понятной бизнес-моделью сохраняется. Онлайн-торговля и классифайды остаются в числе приоритетов, особенно когда платформу создает команда с опытом построения крупных проектов и фокусом на несколько стран.

Партнер Goldman Agency Ахмед Юсупов полагает, что новые игроки могут найти ниши в классифайдах и сервисных маркетплейсах там, где пока отсутствуют развитые платформы с качественным пользовательским опытом. Перспективным направлением он называет и финтех для населения — инструменты управления личными финансами, доступ к кредитам и зарплатные сервисы, спрос на которые в развивающихся странах превышает предложение.



По данным Юсупова, Узбекистан по итогам 2024 года нарастил объем ИКТ-рынка почти на 44% — до 56 трлн сумов, интернетом пользуются 89% населения (32,7 млн человек). Объем электронной коммерции в республике в 2022 году составлял около $311 млн, а к 2027 году, по прогнозам KPMG, может достичь $1,8–2,2 млрд. Казахстан при сопоставимом уровне проникновения интернета уже генерирует порядка $6,5 млрд онлайн-торговли. При этом эксперт предупреждает о появлении сильных локальных игроков: узбекская экосистема Uzum после инвестиций от Tencent и VR Capital получила оценку примерно в $1,5 млрд, что создает серьезную конкуренцию.

Доцент Финансового университета Хачатурян подтверждает привлекательность стран СНГ и Центральной Азии для развития платформ благодаря концентрации IT-специалистов и венчурного капитала, но указывает на сложности позиционирования и различия в регулировании при одновременном выходе на несколько рынков. Директор «Акселератора ФРИИ» Дмитрий Калаев добавляет, что регион нельзя воспринимать как единый рынок из-за различий в языках, законодательстве, платежной инфраструктуре и пользовательских привычках, а ключевыми барьерами становятся локализация продукта, интеграция с местными платежными системами и банками, требования регуляторов и стоимость привлечения клиентов.

Если проект не ориентируется на Россию, альтернативой могут стать крупные развивающиеся рынки — Индия, Индонезия, Мексика и Бразилия, где аудитория сопоставима по масштабу и сохраняется высокий потенциал роста цифровых сервисов. Северная Америка и Европа для команд с российским опытом остаются более сложными для запуска, отметил Калаев.



Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что на рынках СНГ цифровая экономика нередко растет быстрее инфраструктуры, и в таких условиях выигрывают игроки, готовые заранее инвестировать в логистику, финтех и операционную эффективность. По итогам 2024 года объем электронной коммерции в Центральной Азии превысил $15 млрд, и до начала 2030-х годов ожидается дальнейший рост при лидерстве Казахстана и быстром развитии Узбекистана.

