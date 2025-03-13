Генеральный директор Anthropic Дарио Амодей заявил, что через 3-6 месяцев искусственный интеллект сможет писать до 90% всего кода, а в 2026 году ИИ потенциально будет создавать все программы от и до.

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Амодей выразил обеспокоенность относительно влияния этих изменений на рынок труда программистов. «Что касается рабочих мест (в IT — прим. «Инк.»), у меня есть достаточно причин для беспокойства», — заявил он. При этом CEO Anthropic признаёт, что ИИ не сможет полностью вытеснить людей из разработки IT-продуктов — специалисты просто переключатся на задачи более высокого уровня.

Подобное предсказание совпадает с мнением CEO OpenAI Сэма Альтмана, который заявил, что к концу 2025 года лучшим программистом в мире станет искусственный интеллект. ИИ-инструменты для генерации кода, такие как GitHub Copilot и Claude Code от Anthropic, уже способны создавать функциональные программы из запросов на естественном языке и даже отлаживать существующий код.

Последствия этих прогнозов могут быть глубокими для индустрии разработки ПО. Компании потенциально сократят свои команды программистов и оставят только специалистов, которые будут заниматься промпт-инжинирингом и следить за корректностью результатов работы ИИ. Спрос на программистов уровня Middle и Senior может сохраниться, но потребность в Junior-специалистах может значительно снизиться.

Однако не все убеждены в точности прогнозов Амодея. Некоторые пользователи социальной сети X отметили, что Anthropic всё еще активно нанимает программистов, чего компания не делала бы, если бы ИИ мог создавать большую часть кода самостоятельно.