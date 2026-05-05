Компания Anthropic представила набор коннекторов, позволяющих интегрировать языковую модель Claude в софт для дизайна и проектирования. Среди партнеров — Adobe, Blender, Autodesk, Ableton, Splice, SketchUp, Resolume и Canva.

Интеграция с продуктами Adobe дает доступ к инструментам Claude более чем в 50 приложениях Creative Cloud, включая Photoshop, Premiere и Express. В Autodesk Fusion коннектор позволяет инженерам и проектировщикам создавать и редактировать 3D-модели с помощью текстовых запросов.

В Blender появился интерфейс на естественном языке для работы с Python API. Он позволяет анализировать сцены, генерировать скрипты и добавлять пользовательские инструменты без ручного написания кода.

В сегменте аудио и видео коннекторы интегрированы с Ableton и Resolume. В Ableton модель использует официальные руководства для формирования ответов, а в Resolume позволяет управлять системами Arena, Avenue и Wire в реальном времени. Приложение Affinity от Canva получило инструменты автоматизации — от пакетной обработки изображений до переименования слоев.

Коннектор для Blender построен на открытом протоколе Model Context Protocol (MCP), который совместим и с другими языковыми моделями — например, GPT-5.5 или Gemini. Параллельно Anthropic вошла в фонд поддержки разработчиков Blender Development Fund.

В рамках образовательной инициативы Anthropic предоставила доступ к коннекторам и платформе Claude Design трем учебным заведениям: Школе дизайна Род-Айленда (RISD), Колледжу искусств и дизайна Ринглинга и Голдсмитс-колледжу при Лондонском университете. Студенты и преподаватели будут использовать технологии в учебном процессе, а обратная связь от профильных учреждений будет применяться компанией для доработки инструментов.

