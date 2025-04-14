Компания xAI внесла изменения в работу своего чат-бота Grok — после обновления алгоритм начал избегать критики президента США Дональда Трампа и генерального директора xAI Илона Маска. Например, Grok больше не называет Маска и Трампа крупнейшими распространителями дезинформации на платформе X. Вместо этого бот утверждает, что идентифицировать основной источник дезинформации очень сложно.

Фото: xAI

В феврале 2025 года пользователи обнаружили, что Grok 3 занял неожиданно критическую позицию по отношению к своему создателю. Чат-бот называл Маска крупнейшим распространителем дезинформации, характеризовал его как неэтичного и ненадежного. Более того, при подключении к интернет-поиску Grok критиковал меры жесткой экономии подразделения Маска DOGE и утверждал, что Трамп распространяет «российскую пропаганду».

В ответ на эту ситуацию представитель xAI Игорь Бабушкин объяснил, что проблемные изменения в системный промпт были внесены бывшим сотрудником OpenAI, «который еще не полностью воспринял культуру xAI». По его словам, изменения в цензуре чат-бота были отменены сразу, как только о них сообщили первые пользователи. На данный момент нейросеть xAI не «фильтрует слова» при разговоре об Илоне Маске или Дональде Трампе.

Текущие версии Grok 2 и Grok 3 теперь последовательно придерживаются пересмотренной позиции, даже при перефразировании вопросов. Чат-бот также начал повторять элементы риторики Маска, ставя под сомнение определение дезинформации и утверждая, что контент, маркированный как таковой, может отражать мнения, расходящиеся с «общепринятой точкой зрения».

В отличие от Grok, другие системы искусственного интеллекта, такие как ChatGPT и Google Gemini, придерживаются более объективного подхода, основанного на доказательствах. Например, ChatGPT говорит о научном консенсусе по климатическим проблемам, игнорируя бездоказательные теории заговора относительно изменения климата.