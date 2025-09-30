OpenAI представила новую функцию Instant Checkout, которая позволяет внутри самого ChatGPT совершать покупки товаров с площадки Etsy, не покидая интерфейс чата. Пользователи на бесплатном, Plus и Pro тарифах могут покупать единичные товары у продавцов из США напрямую через чат.

скриншот: сайт OpenAI

Партнерство с Etsy — первый шаг; OpenAI обещает в скором времени подключить продавцов Shopify: более миллиона магазинов уже на подходе. Текущая версия функции позволяет оформить покупку только на один какой-то товар, но в будущем планируется поддержка корзин с несколькими позициями и выход функции на международные рынки.

Для пользователей чата функция бесплатна — они не платят комиссии, и цена товара остается прежней. Зато продавцы будут платить OpenAI небольшой процент от суммы сделки.

Технически Instant Checkout работает через протокол Agentic Commerce Protocol, созданный совместно с платежной платформой Stripe. Ключевая особенность: если пользователь ранее уже указал платежные данные для подписки ChatGPT, при покупке товара не нужно вбивать их заново. Кроме того, OpenAI намерена сделать этот протокол открытым (open source), чтобы разработчики и магазины могли легко подключаться к системе.

Новость уже отразилась на фондовых рынках: акции Etsy подросли примерно на 7–12%, Shopify — на 4–5%. Это новое направление — часть стратегии OpenAI по диверсификации доходов и монетизации пользователей вне рамок подписок.

Пока функция доступна только для пользователей из США и продавцов Etsy из Штатов. Ожидается, что расширение функций и выход на новые рынки будет происходить поэтапно.