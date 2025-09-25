Аналитики «РБК Исследования рынков» выявили самые распространенные задачи по закупкам среди малого и среднего бизнеса в России. Чаще всего предприниматели приобретают товары для хозяйственных и административных нужд. Исследование также показало, что большинство подобных запросов решается через онлайн-сервисы. Подробности — в распоряжении «Инка».

Изображение с сайта РБК Исследования

Исследование прошло в июле 2025 года. В нем приняли участие около 2,2 тыс. представителей МСП, ведущих закупки.



Аналитики выявили 32 ключевые категории закупок. По их подсчетам, 30 из них (91%) уже можно закрывать с помощью некоторых онлайн-платформ.

«Наша задача — помочь бизнесу решать их проблемы более эффективно. Отдельные инструменты — такие, как сервис “Запрос коммерческих предложений”, не только ускорили, но и разгрузили бизнес», — комментирует Илья Дудковский, директор бизнес-направления «Avito Бизнес 360».

Исследователи обратили внимание, что в секторе МСП, где занято порядка 39% всех работающих в стране граждан, предприниматели часто сталкиваются с высокой нагрузкой и ограниченными ресурсами, из-за чего время становится для них одним из важнейших факторов эффективности.

Среди наиболее востребованных направлений закупок на первом месте оказались товары для хозяйственной и административной деятельности — их назвали 39% участников опроса. На втором месте оказались деловые услуги (31%), далее следуют закупки товаров для перепродажи и оборудования (по 28%), а также приобретение лицензий на программное обеспечение (22%).

В десятку приоритетных задач также вошли закупка сырья для производства (19%), запчастей к оборудованию (18%), аренда коммерческой недвижимости (16%), закупка стройматериалов (16%) и подбор поставщиков (15%). Дополнительно предприниматели часто решают вопросы, связанные с подбором персонала (14%) и арендой транспорта (11%).