Рынок чековых промо в России вырос на треть, но бизнес не спешит извлекать из этого выгоду. Как выяснили аналитики ИТ-компании Morizo (входит в E-Promo Group), изучив 15 маркетинговых акций с июля по октябрь 2025 года, в 14 случаях бренды FMCG-сегмента (Fast-Moving Consumer Goods, товары повседневного спроса) теряют до 80% эффективности — в основном из-за неразберихи с клиентскими данными и слабой коммуникации с покупателями. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Чековые акции — это когда клиент получает бонус или подарок за загрузку чека после покупки.

Инструмент понятный и массовый, но, как отмечают аналитики, компании используют лишь малую часть его потенциала. Большинство ограничиваются разовыми розыгрышами, не выстраивая долгосрочные отношения с аудиторией.

«Бюджеты на чековые промо — около 4–8% маркетинговых затрат в год. При этом собранные данные почти никто не использует для повторных продаж. А ведь это готовый инструмент для роста», — объясняет Денис Царев, CEO Morizo.

Исследование по удобству участия, результативности механики и возврату инвестиций показало, что 93% компаний собирают персональные данные участников акций, но лишь 7% применяют их дальше — для полезных рассылок, пост-коммуникации и персональных предложений. По словам Станислава Черикчиева, руководителя по управлению клиентскими отношениями в компании по производству бытовой химии Synergetic, важно не просто продавать, а оставаться в поле зрения клиента — с уместным и содержательным контентом, а не с постоянными «купи-купи».

К тому же остаются чисто технические проблемы. Большинство сайтов промоакций не адаптированы под смартфоны, из-за чего пользователи теряют терпение, а бренды — конверсию. Добавим сюда слабую проверку чеков: почти треть из них проходят, даже если покупка не участвовала в акции.

Отдельный риск — обращение с персональными данными. По оценке аналитиков, до 40% проектов нарушают требования Роскомнадзора, что чревато штрафами и падением доверия аудитории.

Поэтому, чтобы чековые акции перестали быть «лотереей с утечками», компаниям следует не столько тратить больше, сколько думать системнее. А для малого бизнеса это еще и возможность — научиться работать с данными лучше, чем крупные конкуренты, и строить по-настоящему живую связь с клиентом.