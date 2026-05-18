Компания Figure AI провела 10-часовой челлендж «Человек против машины», в котором сотрудник компании соревновался с роботами в сортировке посылок. Несмотря на ожидания победы искусственного интеллекта, человек показал лучший результат.

Участникам нужно было распознавать штрихкоды и отправлять посылки на конвейер. Стажер работал с перерывом на обед, тогда как роботов меняли каждый час — машины выходили на смены поочередно.

По итогам испытания сотрудник по имени Эйм обработал 12 924 посылки, тогда как роботы Figure AI — 12 732. Разрыв оказался минимальным: менее 200 посылок за 10 часов работы.

Средняя скорость тоже почти совпала. Человек тратил на одну посылку 2,79 секунды, роботы — 2,83 секунды. Разница составила всего 0,04 секунды.

Глава Figure AI Бретт Эдкок прокомментировал результаты в X, пошутив, что у сотрудника «практически сломано левое предплечье». Позже он добавил еще одну фразу: «Это последний раз, когда человек побеждает».

В 2025 году Figure AI представила собственную ИИ-систему Helix, предназначенную для интеграции с роботами компании.

