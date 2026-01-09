Шанхайский разработчик человекоподобных роботов AgiBot в 2025 году стал мировым лидером по поставкам андроидов, реализовав 5 168 единиц. На долю компании пришлось 39% глобального рынка, пишет ТАСС.

На втором месте оказался китайский Unitree из Ханчжоу с 4 200 проданных роботов, что составляет 32% мировых продаж. В пятерку лидеров также вошли китайские компании UBtech (1 000 единиц, 7% рынка), Leju Robotics (500 единиц, 4%) и EngineAI (400 единиц, 3%), все три базируются в Шэньчжэне. Роботы Tesla заняли лишь 1% глобального рынка, реализовав около 150 андроидов за прошлый год.

В 2025 году было продано около 13 тыс. человекоподобных роботов, и аналитики Omdia прогнозируют экспоненциальный рост этого рынка в ближайшее десятилетие. По их оценкам, к 2035 году ежегодные мировые поставки роботов могут достигнуть 2,6 млн единиц.

Компания AgiBot, основанная в 2023 году, разработала разнообразный портфель человекоподобных роботов: полноразмерные и компактные модели, а также колесные роботы с подвижным корпусом. Они нашли применение в коммерческом секторе — для приема и обслуживания гостей, развлекательных и бизнес-представлений, интеллектуального производства, логистики, патрулирования, сбора данных, обучения, научных исследований и образовательных программ.